親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
武漢肺炎觀察中
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

兩岸春節加班機啟動 共三○六航班

2020-01-16 00:06聯合報 記者蔡敏姿／綜合報導

二○二○年春節兩岸航空公司共申請加班機三百○六航班。圖為示意圖。 圖／長榮航空提...
二○二○年春節兩岸航空公司共申請加班機三百○六航班。圖為示意圖。 圖／長榮航空提供
分享

春節將至，大陸國台辦發言人馬曉光昨天表示，兩岸春節包機已經啟動，二○二○年春節兩岸航空公司共申請加班機三○六航班，大陸航空公司的加班機占八成。

台企聯常務副會長翟所領表示，加班機數量不如以往，一部分原因是台灣總統大選使得一些台商提早回台，不用趕在春節前搭機；另外，兩岸交流來往明顯變冷，搭機的需求量也隨之降低。

相比二○一九年兩岸春節加班機共五二八航班，陸籍航空四一九班，台籍航空一百○九班，二○二○年春節加班機數量大幅下滑四成。外界認為與兩岸形勢日趨嚴峻有關，特別是反滲透法通過三讀後，將衝擊兩岸人民來往。

春節加班

延伸閱讀

兩岸關係走向 國台辦：決定因素是大陸發展進步

如何面對「中華民國」？陸：一中原則下平等協商...

國民黨反思九二共識 國台辦：應倍加珍惜

國台辦：不放棄台灣青年 將續推對台政策

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

返鄉置業熱門城 成都、西安竄升

2020-01-16 02:24

重慶「東西南北」促開放

2020-01-16 02:24

春節旅遊 平均住宿費破4400

2020-01-16 02:24

廣州春節美食不打烊 挑燈夜宴

2020-01-16 02:24

尼泊爾旅遊年 在拉薩啟動

2020-01-16 02:24

誰害死了吳花燕？中國貧困問題與慈善募款亂象

2020-01-15 17:52

副省長挪扶貧款 與私企老闆組「開心團」

2020-01-15 16:25

不修路先刷白牆 窮鄉搞面子整治「立馬見效」

2020-01-15 16:13

「奶奶的腿」…安徽男吐槽交警被拘 網友叫屈

2020-01-15 16:12

回湖北麻城卻到了1300公里外的四川麻城 祖孫三人囧了

2020-01-15 16:11

造假！西安滑雪場絲棉代替雪 被遊客噓爆

2020-01-15 16:10

怕霧霾河北春節禁止大灶蒸饅頭、炸丸子 民怨年難過

2020-01-15 14:26

年終領紅包不再大鍋飯 大陸白領七成拿不到

2020-01-15 14:24

認為妻子被「潛規則」丈夫狀告北影副校長

2020-01-15 12:59

人民幣1元鈔「拖拉機奶奶」逝世 是中國首位女拖拉機手

2020-01-15 12:58

七旬老翁便秘上廁所猝死 醫生：太用力致心臟撕裂

2020-01-15 12:00

陸期刊愛吹捧 繼「師娘優美感」再有主編十歲兒子散文

2020-01-15 11:19

陸網媒笑澳洲大火 「厲害國文體」觸怒新聞界

2020-01-15 11:00

重慶大學期末考題沒有標準答案卻令人感動

2020-01-15 10:04

澳門航空 開通北京航線

2020-01-15 02:11

天津6校 聘17名台灣教師

2020-01-15 02:11

長江魚種瀕危 專家籲修法

2020-01-15 02:11

德陽新年精品展 唐代名琴現身？

2020-01-15 02:11

又有路坍！ 青海巨洞「吞」公車 9死15傷

2020-01-15 00:40

四川美女市長涉賄被逮 部屬私密對話曝光

2020-01-14 19:47

稿費難營生 旅美中國政評家打算當外送員引熱議

2020-01-14 17:35

女子挪用公款潛逃16年 整形換臉還是被抓到

2020-01-14 16:32

大改造！海洋公園新設7主題區 過山車成絕響

2020-01-14 16:32

影／大火衝天際！珠海石化廠爆炸 員工奔逃

2020-01-14 16:28

遭刑求逼供認姦殺 中國男子入獄14年後洗冤屈

2020-01-14 15:04

為救弟弟只吃辣椒拌飯 21.5公斤女大生嚴重營養不良過世

2020-01-14 14:54

大陸春運第5天旅客年增9% 加開849列車

2020-01-14 14:29

中國西寧路面塌陷 公車墜坑4人失聯6人遇難

2020-01-14 12:12

9歲童作文寫不出「我的繽紛世界」壓力爆表坐地痛哭 網民喊心痛

2020-01-14 11:30

三峽壩區 去年遊客創新高

2020-01-14 02:01

廣州機器人餐廳 炒順德菜

2020-01-14 02:01

飛烏新航線 成都-塔什干開通

2020-01-14 02:00

江西吉安／井岡山 山嶽型風景名勝區

2020-01-14 00:42

江西吉安／八角樓 毛澤東舊居

2020-01-14 00:42
看更多

熱門文章

蔡連任ECFA將終止？馬曉光：兩岸都不希望成果得而復失

2020-01-15 10:52

回應蔡八字箴言 國台辦：縱容台獨煽動敵意 台海更嚴峻

2020-01-15 10:40

國台辦稱：台灣的前途由全體中國人民共同決定

2020-01-15 11:18

國台辦談九二共識：源自兩岸「各自規定」 非強加台灣

2020-01-15 12:09

如何面對「中華民國」？陸：一中原則下平等協商解決

2020-01-15 15:20

武漢證實疫情群聚 疾管署：同住或醫療人員風險較高

2020-01-15 11:33

藍綠皆拒絕「一國兩制」國台辦：越來越多人會客觀看待

2020-01-15 11:26

陸網媒笑澳洲大火 「厲害國文體」觸怒新聞界

2020-01-15 11:00

女子遭拐賣失蹤21年 尋獲後已嫁做人妻當媽

2020-01-15 15:16

重慶大學期末考題沒有標準答案卻令人感動

2020-01-15 10:04

「反滲透法」有何因應對策？國台辦：台灣民眾也要自救

2020-01-15 11:43

武漢夫妻先後發病 市衛健委：不排除有限度人傳人

2020-01-15 09:23

大陸網上武統聲浪強 國台辦：蔡政府應嚴肅思考

2020-01-15 11:13

年終領紅包不再大鍋飯 大陸白領七成拿不到

2020-01-15 14:24

女誤吞魚骨 刺穿胃壁在體內游走8年下場曝光

2020-01-15 15:09

蔡總統提8字箴言 國台辦：撼山易 撼九二共識難

2020-01-15 11:52

藍敗選檢討兩岸政策？國台辦重申九二共識定海神針

2020-01-15 11:01

陸委會：大選結果對台海情勢發展釋放明確信號

2020-01-15 19:55

陸證實 台灣疫情專家已到武漢實地考察 下午返台

2020-01-15 11:15

武漢首承認：2019新型冠狀病毒 有人傳人可能

2020-01-15 12:55

怕霧霾河北春節禁止大灶蒸饅頭、炸丸子 民怨年難過

2020-01-15 14:26

七旬老翁便秘上廁所猝死 醫生：太用力致心臟撕裂

2020-01-15 12:00

兩岸人民幣現鈔調運六周年 去年逾50億創新高

2020-01-15 16:43

國民黨反思九二共識 國台辦：應倍加珍惜

2020-01-15 12:52

認為妻子被「潛規則」丈夫狀告北影副校長

2020-01-15 12:59

華為5G手機去年出貨量超690萬支

2020-01-15 16:11

法定傳染病增列武漢肺炎 24小時內通報、強制隔離

2020-01-15 17:36

資金湧入 人民幣近一個月飆升逾2,000個基點

2020-01-15 20:00

在大陸外資金融機構最近忙啥？答：招人

2020-01-15 22:05

青海路塌增至9死 少年墜坑來不及救母

2020-01-15 12:57

吸引台港澳等境外人才 廣東提供135億元個所稅補貼

2020-01-15 18:07

劉鶴分別會見國際組織負責人和美國工商界代表

2020-01-15 22:49

上海譴責布拉格友台 柯文哲：雙城論壇續辦

2020-01-15 09:14

陸期刊愛吹捧 繼「師娘優美感」再有主編十歲兒子散文

2020-01-15 11:19

國台辦：不放棄台灣青年 將續推對台政策

2020-01-15 12:39

回湖北麻城卻到了1300公里外的四川麻城 祖孫三人囧了

2020-01-15 16:11

不修路先刷白牆 窮鄉搞面子整治「立馬見效」

2020-01-15 16:13

副省長挪扶貧款 與私企老闆組「開心團」

2020-01-15 16:25

執行反滲透法 陸委會：會將違法行為態樣具體類型化

2020-01-15 19:32

中共黨刊指習近平有貴族氣息 網：造神低級紅

2020-01-15 17:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top