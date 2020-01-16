兩岸春節加班機啟動 共三○六航班

二○二○年春節兩岸航空公司共申請加班機三百○六航班。圖為示意圖。 圖／長榮航空提供 分享 facebook

春節將至，大陸國台辦發言人馬曉光昨天表示，兩岸春節包機已經啟動，二○二○年春節兩岸航空公司共申請加班機三○六航班，大陸航空公司的加班機占八成。

台企聯常務副會長翟所領表示，加班機數量不如以往，一部分原因是台灣總統大選使得一些台商提早回台，不用趕在春節前搭機；另外，兩岸交流來往明顯變冷，搭機的需求量也隨之降低。

相比二○一九年兩岸春節加班機共五二八航班，陸籍航空四一九班，台籍航空一百○九班，二○二○年春節加班機數量大幅下滑四成。外界認為與兩岸形勢日趨嚴峻有關，特別是反滲透法通過三讀後，將衝擊兩岸人民來往。