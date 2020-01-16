尼泊爾旅遊年 在拉薩啟動

2020尼泊爾旅遊年啟動儀式15日在西藏自治區拉薩舉行。尼泊爾駐拉薩總領事戈賓達·巴哈杜爾·卡爾基說，舉辦此次活動，希望鼓勵更多的中國遊客到訪尼泊爾。

中新社報導，尼泊爾為南亞內陸國家，位於喜馬拉雅山南麓，北鄰中國。旅遊業是尼泊爾的支柱產業之一，徒步、登山和滑翔等行業較發達。

戈賓達·巴哈杜爾·卡爾基說，尼泊爾是一個美麗的國家，擁有豐富的旅遊景點和巨大的旅遊開發潛力。2018年到尼泊爾旅遊的外國遊客量只有120萬人。在此背景下，尼泊爾政府宣布2020年為旅遊年，希望國際遊客人數達到200萬人。

他透露，2016年起，尼泊爾政府實施了對華免簽政策，2018年，中國遊客到尼泊爾的旅遊數量為逾15萬人，是尼泊爾的第二大客源國。

戈賓達·巴哈杜爾·卡爾基說，他希望中國官方鼓勵旅遊運營商組織更多的旅遊團隊到尼泊爾，助力尼泊爾旅遊經濟發展。

西藏自治區副主席多吉次珠在當日活動中發言稱，為進一步推進旅遊合作發展，實現中尼文化旅遊優勢互補、成果共享，前不久，尼泊爾召開了中國（西藏）—尼泊爾旅遊聯合協調委員會第十一次會議，雙方就11個發展事項簽訂了合作備忘錄。通過雙方的共同努力，中尼文化旅遊合作將取得豐碩成果。