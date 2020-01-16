廣州春節美食不打烊 挑燈夜宴

廣州市商務局14日公布，春節期間舉辦「YOUNG城YEAH市—春節美食不打烊」活動，以「挑燈夜宴」推動夜間經濟發展，推廣「花城看花」、「食在廣州」兩大城市品牌，讓市民遊客同享廣州年味與美味。

根據環球時報最新發布的「 2019環球亞洲美食總評榜」中，廣州市榮膺「中國（大陸）美食十大名城」第一名。2019年前11個月，該市餐飲業社會消費品零售總額1082.6億元人民幣，增長8.2%。

據第三方數據，廣州市夜間餐飲消費佔全天消費55.2%；全市超10萬家餐廳經營到22時，超過2萬家經營到2時，通宵營業超過4000家；廣州的夜宵外賣訂單佔到廣州全天訂單總數的6%，被評為最具夜宵活力的城市。

今年1月17日至2月1日，廣州市商務局聯合美團點評、美食導報，開展「YOUNG城YEAH市—春節美食不打烊」活動，共有192個餐飲品牌2300家門店參與，覆蓋全市11個區。參加本次活動的餐廳，均承諾春節期間白天不打烊，晚上普遍服務到22時，並視消費情況延遲到零時。

主辦方將公布活動地圖，各餐廳在活動期間統一張貼活動海報作為標識。此外，過年期間，外賣騎手們也不打烊，從白天直到深夜均有騎手送餐。

往年春節期間各種人力成本上漲，廣州市內餐館菜品價錢水漲船高。今年，廣州市商務局與美團點評合作，通過互聯網大數據資源傾斜，對餐飲商家們進行讓利，把過年期間餐飲價格維持平民化。

參與活動的餐飲商家不僅承諾不打烊，還推出系列春節套餐，為市民遊客提供「平、靚、正」的餐飲服務。其中有78個餐飲品牌465家門店承諾外賣免配送費，並享七折優惠。