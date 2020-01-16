春節旅遊 平均住宿費破4400

大陸即將迎來春節旅遊旺季，大陸訂房網站「途家民宿」公布，2020年春節旅遊的國內民宿訂房量將成長2倍，多個三、四線城市民宿價格預估平均破人民幣1000元（約新台幣4400元）。

新京報引述「途家民宿」公布的中國2020春節旅遊趨勢的數據指出，中國人春節國內出遊熱門時段集中在25至27日；國外出遊則為22到30日。今年春節的國內訂房量將增加2倍以上；國外預估達3倍以上。

中國一線城市中的北京、上海、廣州、成都、重慶、西安等是春節旅遊的熱門地點，民宿價格普遍落在人民幣500至800元間（約新台幣2200到3520元）。

然而，前述地區卻不是中國國內旺季房價最高的旅遊目的地。報導稱，三亞、蘇州、西雙版納等三、四線城市，預計春節房價將高過一線城市，平均落在1000元以上。

報導表示，中國旅客在春節期間的旅遊天數平均落在2到3天，隨著消費水準提升，選擇在春節出遊的中國人越來越多。其中，1981年到1996年出生的「千禧世代」是選擇不回家過年的最大宗，比例占超過7成，而他們的春節出遊方式普遍傾向攜家帶眷。

報導另引述「途家民宿」數據指出，中國人在春節期間赴外國旅遊時，喜歡選擇如日本、南韓、泰國等周邊國家；其中又以大阪、東京、曼谷、清邁、普吉島、京都、首爾、芭達雅、吉隆坡、新加坡等城市為熱門目的地。