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重慶「東西南北」促開放

2020-01-16 02:24聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

中國西部地區唯一直轄市重慶正全方位推進內陸開放高地建設。地處「一帶一路」建設和長江經濟帶聯結點的區位優勢，給予其統籌「東西南北」四個方向發力的條件，加持鐵公水空四種方式、人流物流資金流信息流四類要素，重慶完善出海出境大通道建設，開放型經濟水平不斷提升。

中新社報導，重慶市商務委員會主任張智奎介紹，面向「絲綢之路經濟帶」，重慶在全國率先開通中歐班列，並不斷拓展班列功能，為深化與「一帶一路」沿線國家和地區合作創造了一系列可複製、可推廣的經驗。

一路向西的中歐班列（重慶）終點站是德國杜伊斯堡。最新數據顯示，中歐班列（重慶）已累計開行突破4500班，運輸貨物涵蓋筆電產品、汽摩零部件、通信設備、機械、小家電、食品、醫藥、醫療器械等數十個大類。2019年中歐班列（重慶）開行超1500班，運輸箱量和貨值均增長48%。

重慶向北，「渝滿俄」班列開行累計突破1200班。在此間舉行的重慶市五屆人大三次會議上，重慶市政府工作報告指出，2020年重慶將增開「渝滿俄」班列，探索開行更多貨物品種公共班列，擴大汽車整車及零部件等產品出口。

南向出海的西部陸海新通道是重慶連接「21世紀海上絲綢之路」的重要窗口。根據國家西部陸海新通道總體規劃，重慶推動形成西部12省區市和海南、廣東湛江「13+1」合作共建機制，2019年鐵海聯運班列開行923班、增長51%。

張智奎透露，目前西部陸海新通道線路延伸至全球88個國家、213個港口，重慶正組建通道物流和運營組織中心，完善通道運行機制。

本月12日，重慶團結村車站一列運載著重慶海爾洗衣機及零部件的貨運班列首次通過陸海新通道出口啟運至印度孟買。「這一運輸方式較傳統江海聯運可節省約15天，物流成本下降15%左右」。現場相關負責人說。

以實現常態化開行的渝甬鐵海聯運班列為例（重慶至寧波），來自歐洲的貨物經中歐班列（重慶）抵達重慶後，可就地搭乘渝甬班列前往寧波並可經舟山港出海；寧波及周邊地區貨物可經渝甬班列集散至重慶後，通過中歐班列（重慶）運往歐洲，由此形成一條貫穿中國東西兩端的鐵鐵聯運國際物流大通道。

重慶兩江新區是內陸首個國家級開發開放新區。2019年新增外資企業35家，其中來自「一帶一路」沿線國家企業25家，佔比71%。預計全年直管區外貿進出口總額1600億元人民幣，實際利用外資27億美元。

一帶一路

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