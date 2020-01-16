返鄉置業熱門城 成都、西安竄升

中國春節臨近，長期在上海務工的幾位重慶民眾扛著大包行李回到家鄉。重慶也是大陸外出勞工「回鄉置業」最多的城市。 中新社 分享 facebook 58同城、安居客14日發佈「2019-2020年返鄉置業調查報告」稱，在新一線城市中，重慶連續三年蟬聯返鄉置業熱門城市第一位，成都、西安今年位列第二、三位，排名上升。其他二線城市中，徐州位列返鄉置業熱門城市首位，南通、合肥等城市的熱度也相對靠前。

中新社報導，這項調查報告顯示，與去年相比，2020年返鄉置業人群存在「意願人群佔比有所上升、意向房源總價範圍提升、越來越多人傾向線上購房」三大趨勢變化。返鄉置業熱門城市多在川渝、江浙地區。

報告稱，每年春節，在外工作人群返鄉帶來一定的安居置業需求，形成了「返鄉置業」這極具中國特色的過年現象。

這份報告顯示，有68.6%的受訪者傾向於選擇回鄉置業（包含家鄉城市及家鄉所在的省會城市），而想在工作城市（非家鄉城市及家鄉省會城市）置業的人群佔比為29.8%。

無論是傾向於返鄉置業還是選擇在工作城市扎根，子女教育都是主要原因。報告稱，持返鄉置業觀點的受訪者中，47.7%表示「大城市教育資源緊張，家鄉教育也不差」。希望留在工作城市的人群中，有57.7%是為了「子女得到更好的教育」。

除了教育因素，房價、工作機會、照顧家人等也是決定是否返鄉置業的重要因素。從房價來看，有61.7%的人表示家鄉的房價能够接受，價格相對較低，僅有3.4%的人認為家鄉的房價過高。

結合新房找房熱度來看，新一線15個城市中，重慶新房找房熱度排名第二，二手房找房熱度排名第一，返鄉置業的榜單中排名第一，是熱門置業城市。西安的新房找房熱度領先，二手房找房熱度排名第四，也進入返鄉置業排行榜前三。