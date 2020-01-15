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不修路先刷白牆 窮鄉搞面子整治「立馬見效」

2020-01-15 16:13世界日報 中國新聞組／北京15日電

噴上了拆字。 影片截圖
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安徽省阜陽市阜南縣郜臺鄉過去人居環境非常惡劣，財政並不富裕，在阜陽市委提出徹底整治、「立馬見效」的要求後，郜臺鄉決定花錢刷白牆，刷了6700多戶的白牆，共花費799萬餘元搞「面子工程」。

央視新聞報導，阜陽市阜南縣郜臺鄉屬於淮河行蓄洪區，存在著房屋擁擠，道路狹窄，公廁、路燈、汙水和垃圾處理等基礎設施缺失。

2018年9月，阜陽市委提出3個月內徹底整治153個莊台的要求，在一個月後的工作推進會上，郜臺鄉因為整體工作進展緩慢受到了批評，會後，郜臺鄉決定先花錢刷白牆，盡快出效果。

就在郜臺鄉加快進度刷白牆期間，安徽省委兩次在全省電視電話會議上嚴肅批評了一些地方刷白牆、搞面子工程，要求立行立改，但時任阜陽市委主要領導仍然不以為意，並沒有對阜南縣刷白牆的問題提出整改要求。就這樣，在省委已經批評警告的情況下，郜臺鄉繼續刷了6700多戶的白牆。

時任安徽省阜南縣郜臺鄉黨委書記戎澤軍批評：「有急功近利的思想。為了面子、丟了裡子，好多問題沒有解決，好多莊台路燈都沒安，斷頭路還沒修好，拿出大量的資金來進行刷白牆。」

報導指出，這項面子工程共花費財政資金799萬餘元。「刷白牆」事件後，相關責任人受到嚴肅問責處理。

北京

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