「奶奶的腿」…安徽男吐槽交警被拘 網友叫屈

江蘇交警轉發了亳州交警查處朋友圈一則辱警事件，沒想到短短一小時內達到近50萬的閱讀量，評論、轉發近萬人，而且一邊倒的批評警察小題大作，「帽子扣的太大了」。

紅網報導，亳州一男子因違規停車被交警貼罰單，事後他將這張罰單拍照發在自己的朋友圈中，並配文「奶奶的腿，接個小孩停十分鐘一百」。次日，該男子被當地派出所傳喚，被行政拘留。

網友多半認為，亳州男子在朋友圈中並沒有指名道姓，辱罵交警，一句「奶奶的腿」大部分人的解讀都是一句吐槽而已，約等於「我靠」，裡面既摻雜了個人的懊悔，也有事實已定的無奈，並沒有辱警的意思。

對於這名男子的吐槽，警方本來可以多一些包容，多一點幽默，多一點引導，同樣可以把這個問題解決好，甚至比拘留的效果更好。而亳州交警簡單粗暴地聯繫派出所，派出所立馬進行傳喚拘留，反而更不利於警方權威的鞏固提高和形象的維護，至少網友們就不買帳，有網友評論：「當尖銳直白的聲音都被處理後，溫和的語言也可能變得刺耳起來。」

網友留言踴躍，有人說，「奶奶滴，發牢騷都不行啊！」「警察執法越界」「究竟是哪條法律給了你們如此執法的權利」「請把表示辱罵的詞句都公布出來，不然以後都不敢說話了」，還有網友吐槽，「已後要稱祖母的下肢，知識點記下來吧」。