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回湖北麻城卻到了1300公里外的四川麻城 祖孫三人囧了

2020-01-15 16:11世界日報 中國新聞組／北京15日電

來源：YouTube

67歲老劉帶著老伴和孫子回湖北麻城老家歡喜過年，上演了真實版的「人在囧途」。他們從廣東中山市汽車站出發，次日凌晨醒來發現自己竟身處距家鄉1300公里遠的四川麻城，祖孫三人討論了一番，才知道是「買錯票」。對於祖孫三人的遭遇，有網友禁不住說：「對不起，我想笑。」

北晚新視覺報導，返鄉過年的人潮洶湧，老劉很慶幸自己買到了回家的車票，帶著老伴和讀初中二年級的孫子劉天奇回家過年。11日晚上8時許，祖孫三人帶著行李，高興地坐上了廣東中山發往麻城的班車。車上都是匆匆回家的旅客，很多人操著陌生口音，劉天奇覺得奇怪，也沒多問，一夜無話。

睡夢中，孫子被駕駛員叫醒，說已經到了高橋服務區，距離麻城很近，三人到麻城應該在此下車。祖孫三人下了車，向服務區工作人員打聽，「他們說麻城確實不遠，幾十分鐘就到了」。他發現對方說的是四川話，不是家鄉話，奇怪之餘用地圖導航一搜，才發現：離家還有1300公里。

這時候他們才知道，四川瀘州敘永縣也有個麻城鎮，「爺爺買票，沒搞清楚，買到了四川麻城」。

此時是凌晨4時，舉目無親的祖孫三人抱著試一試的態度，給高速交警打了求助電話。很快，三名高速交警先後趕來幫忙，確認三人坐錯車後，交警將他們護送到瀘州敘永縣城，坐上了前往重慶的班車。

孫子劉天奇說：「很感謝四川高速公路交警對我們的幫助。如果不是高速交警幫助，年邁的爺爺奶奶和我確實不知道該如何從高橋服務區回家。」

對於祖孫三人的遭遇，有網友調侃，「沒事，先吃頓四川火鍋壓壓驚」，還有網友說，「之前也有人大半夜在湖南瀏陽沙市下車，結果他要去的是湖北的沙市…」。

祖孫三人要回湖北麻城買錯票到四川麻城。 影片截圖
祖孫三人要回湖北麻城買錯票到四川麻城。 影片截圖
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祖孫三人要回湖北麻城買錯票到四川麻城。 影片截圖
祖孫三人要回湖北麻城買錯票到四川麻城。 影片截圖
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