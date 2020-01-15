親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
武漢肺炎觀察中
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

國民黨主席吳敦義請辭 曾銘宗能否代理主席有爭議

潑反送中冷水？從梁文道辭筆 談香港公共輿論空間

造假！西安滑雪場絲棉代替雪 被遊客噓爆

2020-01-15 16:10世界日報 中國新聞組／北京15日電

清涼山一滑雪場用絲棉代替雪。 取自華商網
清涼山一滑雪場用絲棉代替雪。 取自華商網
分享
西安清涼山公園舉辦「2020清涼山滑雪·戲雪嘉年華」活動，號稱有雪道，可以滑雪、玩雪。沒想到，民眾買票進去發現根本沒有雪，水泥路上都是泥巴，連雪屋上看起來白茫茫的積雪也全是絲棉，讓來玩的民眾直呼被騙，要求退票還遭拒絕。

華商網報導，「清涼山滑雪·戲雪嘉年華」成人票一張49元（人民幣，下同，約7.1美元），兒童票25元（約3.6美元），在售票網站上有16張圖片，顯示有滑雪場，還能堆雪人、打雪仗，但底下評論基本都是差評，遊客們稱現實和圖片差距太大，「欺騙消費者，都是假的，連雪長啥樣都沒見到」。

據報導，實際來到景區，公告稱因天氣原因，無法大面積人工造雪，可供遊玩項目僅有冰雕展館、極速滑道、東北雪鄉和雪地轉轉。進入景區看到，有很多家長帶著小孩在裡面玩耍，有一處密閉的冰雕展區可供參觀，園區內鋪著冰道，有的小朋友在鏟冰玩；此外，共有兩片冰坡，小朋友可以坐著輪胎從坡上滑下來；還有一處旋轉輪胎，小朋友坐在輪胎中央，輪胎用繩子綁在旋轉軸上，像木馬一樣可以在冰上旋轉。東北雪鄉門口有一個造雪機在零星噴雪，道路兩側大小木屋一共有九個，屋頂上和地上都是厚厚的絲棉。

在雪鄉景區內，只有幾個遊客，其中一名抱怨專門帶孩子來玩，「沒想到這雪屋是假的」。

對於以上問題，工作人員表示，「場內雪不多，都是冰。開園第一天，場內舖的到處都是雪，因為白天玩的小孩特別多，所以雪都化了，晚上一凍就成冰了，所以隔天的遊客都是鏟冰玩，這些冰前一天都是雪」。

至於雪鄉木屋上、地上鋪絲棉，工作人員表示，是為了人工造雪後能讓雪留住，因為氣溫限制，如果沒有絲棉雪會直接融化凍成冰。

對於是否涉嫌虛假宣傳，能否退票的提問，工作人員表示不能，「溫度達不到，如果造雪噴出來就都是水，理解一下」。

市民吐槽欲退票遭拒絕 取自華商網
市民吐槽欲退票遭拒絕 取自華商網
分享

涼山北京

延伸閱讀

冬青奧／4歲起學滑雪 台灣唯一李玟儀首秀未完...

到南韓滑雪搶便宜 酷航單程含稅只要1,788...

韓國最棒的滑雪體驗！　五大渡假村「滑雪+泡湯...

北韓江原道降雪 元山馬息嶺滑雪場開放

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

怕霧霾河北春節禁止大灶蒸饅頭、炸丸子 民怨年難過

2020-01-15 14:26

年終領紅包不再大鍋飯 大陸白領七成拿不到

2020-01-15 14:24

認為妻子被「潛規則」丈夫狀告北影副校長

2020-01-15 12:59

不修路先刷白牆 窮鄉搞面子整治「立馬見效」

2020-01-15 16:13

「奶奶的腿」…安徽男吐槽交警被拘 網友叫屈

2020-01-15 16:12

回湖北麻城卻到了1300公里外的四川麻城 祖孫三人囧了

2020-01-15 16:11

人民幣1元鈔「拖拉機奶奶」逝世 是中國首位女拖拉機手

2020-01-15 12:58

七旬老翁便秘上廁所猝死 醫生：太用力致心臟撕裂

2020-01-15 12:00

陸期刊愛吹捧 繼「師娘優美感」再有主編十歲兒子散文

2020-01-15 11:19

陸網媒笑澳洲大火 「厲害國文體」觸怒新聞界

2020-01-15 11:00

重慶大學期末考題沒有標準答案卻令人感動

2020-01-15 10:04

澳門航空 開通北京航線

2020-01-15 02:11

天津6校 聘17名台灣教師

2020-01-15 02:11

長江魚種瀕危 專家籲修法

2020-01-15 02:11

德陽新年精品展 唐代名琴現身？

2020-01-15 02:11

又有路坍！ 青海巨洞「吞」公車 9死15傷

2020-01-15 00:40

四川美女市長涉賄被逮 部屬私密對話曝光

2020-01-14 19:47

稿費難營生 旅美中國政評家打算當外送員引熱議

2020-01-14 17:35

女子挪用公款潛逃16年 整形換臉還是被抓到

2020-01-14 16:32

大改造！海洋公園新設7主題區 過山車成絕響

2020-01-14 16:32

影／大火衝天際！珠海石化廠爆炸 員工奔逃

2020-01-14 16:28

遭刑求逼供認姦殺 中國男子入獄14年後洗冤屈

2020-01-14 15:04

為救弟弟只吃辣椒拌飯 21.5公斤女大生嚴重營養不良過世

2020-01-14 14:54

大陸春運第5天旅客年增9% 加開849列車

2020-01-14 14:29

中國西寧路面塌陷 公車墜坑4人失聯6人遇難

2020-01-14 12:12

9歲童作文寫不出「我的繽紛世界」壓力爆表坐地痛哭 網民喊心痛

2020-01-14 11:30

三峽壩區 去年遊客創新高

2020-01-14 02:01

廣州機器人餐廳 炒順德菜

2020-01-14 02:01

飛烏新航線 成都-塔什干開通

2020-01-14 02:00

江西吉安／井岡山 山嶽型風景名勝區

2020-01-14 00:42

江西吉安／八角樓 毛澤東舊居

2020-01-14 00:42

貴州學校發豬肉獎勵 期末考第一名抱回30斤

2020-01-13 16:34

故宮年夜飯6688元被嫌貴…瞬間訂滿

2020-01-13 16:33

央視披露懲貪祕辛…高官收5公斤金鼎、倒掉4000瓶茅台

2020-01-13 16:28

捧導師移山造海、讚師娘風姿綽約 百強學術期刊論文被撤

2020-01-13 16:27

波士頓擁房產 李娜再砸1060萬美元買紐約公寓

2020-01-13 16:26

大陸手表走私團 4年非法獲利近17.6億元

2020-01-13 11:56

「師娘風韻高絕」變科研！馬屁論文登權威期刊 拿走千萬

2020-01-13 10:00

河南淮陽 發現4200年前車轍痕跡

2020-01-13 02:13
看更多

熱門文章

蔡連任ECFA將終止？馬曉光：兩岸都不希望成果得而復失

2020-01-15 10:52

回應蔡八字箴言 國台辦：縱容台獨煽動敵意 台海更嚴峻

2020-01-15 10:40

陸鴿派轉硬 學者：台灣「被統一」加速

2020-01-15 00:40

國台辦談九二共識：源自兩岸「各自規定」 非強加台灣

2020-01-15 12:09

世衛警告：武漢肺炎「有限度」人傳人 恐擴大感染

2020-01-14 19:59

四川美女市長涉賄被逮 部屬私密對話曝光

2020-01-14 19:47

國台辦稱：台灣的前途由全體中國人民共同決定

2020-01-15 11:18

世衛：肺炎新型冠狀病毒有限度人傳人 疫情恐擴散

2020-01-14 19:43

武漢證實疫情群聚 疾管署：同住或醫療人員風險較高

2020-01-15 11:33

台北與布拉格成姊妹市 上海暫停與布拉格官方往來

2020-01-14 17:06

藍綠皆拒絕「一國兩制」國台辦：越來越多人會客觀看待

2020-01-15 11:26

陸網媒笑澳洲大火 「厲害國文體」觸怒新聞界

2020-01-15 11:00

女子挪用公款潛逃16年 整形換臉還是被抓到

2020-01-14 16:32

老夫婦租約到期退租 房東竟在床下掃出45公分炸彈

2020-01-14 21:52

反送中衝擊 周大福擬關閉在港15間門市

2020-01-14 17:51

影／大火衝天際！珠海石化廠爆炸 員工奔逃

2020-01-14 16:28

重慶大學期末考題沒有標準答案卻令人感動

2020-01-15 10:04

陸科技業布局 傳中芯國際獲華為海思14奈米芯片訂單

2020-01-14 20:17

如何面對「中華民國」？陸：一中原則下平等協商解決

2020-01-15 15:20

「反滲透法」有何因應對策？國台辦：台灣民眾也要自救

2020-01-15 11:43

武漢夫妻先後發病 市衛健委：不排除有限度人傳人

2020-01-15 09:23

WHO官員：武漢肺炎可能有限度人傳人 疾管署這樣說

2020-01-14 20:42

陸造神行動再起？老部下稱習近平擁「貴族氣質」

2020-01-14 21:15

女子遭拐賣失蹤21年 尋獲後已嫁做人妻當媽

2020-01-15 15:16

大陸網上武統聲浪強 國台辦：蔡政府應嚴肅思考

2020-01-15 11:13

又有路坍！ 青海巨洞「吞」公車 9死15傷

2020-01-15 00:40

電信5G宣傳片 大媽「感覺不對」掃臉即刻報警

2020-01-14 16:30

年終領紅包不再大鍋飯 大陸白領七成拿不到

2020-01-15 14:24

廣東GDP破10兆人民幣 緊追韓國

2020-01-15 00:40

藍敗選檢討兩岸政策？國台辦重申九二共識定海神針

2020-01-15 11:01

爽！大陸一線城市10%居民 年終獎金達6個月以上

2020-01-14 17:05

女誤吞魚骨 刺穿胃壁在體內游走8年下場曝光

2020-01-15 15:09

疾管署：武漢肺炎不排除人傳人

2020-01-14 23:54

稿費難營生 旅美中國政評家打算當外送員引熱議

2020-01-14 17:35

福建省長：落實惠台 應通就通

2020-01-15 02:10

蔡總統提8字箴言 國台辦：撼山易 撼九二共識難

2020-01-15 11:52

「20200202」完全對稱日 網戲稱最佳結婚領證日

2020-01-14 20:29

陸證實 台灣疫情專家已到武漢實地考察 下午返台

2020-01-15 11:15

布拉格與北市締結姐妹市 陸委會：中共無權置喙

2020-01-14 17:38

天津6校 聘17名台灣教師

2020-01-15 02:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top