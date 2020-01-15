造假！西安滑雪場絲棉代替雪 被遊客噓爆

清涼山一滑雪場用絲棉代替雪。 取自華商網 分享 facebook 西安清涼山公園舉辦「2020清涼山滑雪·戲雪嘉年華」活動，號稱有雪道，可以滑雪、玩雪。沒想到，民眾買票進去發現根本沒有雪，水泥路上都是泥巴，連雪屋上看起來白茫茫的積雪也全是絲棉，讓來玩的民眾直呼被騙，要求退票還遭拒絕。

華商網報導，「清涼山滑雪·戲雪嘉年華」成人票一張49元（人民幣，下同，約7.1美元），兒童票25元（約3.6美元），在售票網站上有16張圖片，顯示有滑雪場，還能堆雪人、打雪仗，但底下評論基本都是差評，遊客們稱現實和圖片差距太大，「欺騙消費者，都是假的，連雪長啥樣都沒見到」。

據報導，實際來到景區，公告稱因天氣原因，無法大面積人工造雪，可供遊玩項目僅有冰雕展館、極速滑道、東北雪鄉和雪地轉轉。進入景區看到，有很多家長帶著小孩在裡面玩耍，有一處密閉的冰雕展區可供參觀，園區內鋪著冰道，有的小朋友在鏟冰玩；此外，共有兩片冰坡，小朋友可以坐著輪胎從坡上滑下來；還有一處旋轉輪胎，小朋友坐在輪胎中央，輪胎用繩子綁在旋轉軸上，像木馬一樣可以在冰上旋轉。東北雪鄉門口有一個造雪機在零星噴雪，道路兩側大小木屋一共有九個，屋頂上和地上都是厚厚的絲棉。

在雪鄉景區內，只有幾個遊客，其中一名抱怨專門帶孩子來玩，「沒想到這雪屋是假的」。

對於以上問題，工作人員表示，「場內雪不多，都是冰。開園第一天，場內舖的到處都是雪，因為白天玩的小孩特別多，所以雪都化了，晚上一凍就成冰了，所以隔天的遊客都是鏟冰玩，這些冰前一天都是雪」。

至於雪鄉木屋上、地上鋪絲棉，工作人員表示，是為了人工造雪後能讓雪留住，因為氣溫限制，如果沒有絲棉雪會直接融化凍成冰。

對於是否涉嫌虛假宣傳，能否退票的提問，工作人員表示不能，「溫度達不到，如果造雪噴出來就都是水，理解一下」。