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認為妻子被「潛規則」丈夫狀告北影副校長

2020-01-15 12:59世界日報 北京15日電

男子起訴北影副校長「潛規則」妻子，副校長律師否認。 (取材自紅星新聞)
男子起訴北影副校長「潛規則」妻子，副校長律師否認。 (取材自紅星新聞)
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北京一名王先生去年9月控告北京電影學院副校長孫立軍，稱孫立軍在邀請其妻子李女士參與即興電影項目期間，以感情為由誘騙李女士無償為孫立軍做事，還與李女士發生性關係。該案14日在北京海澱法院不公開審理，未當庭宣判結果，孫立軍也未出席。

紅星新聞報導，王先生認為，孫立軍和妻子發生性關係的行為嚴重侵犯了自己的人格權，向法院請求依法判令孫立軍公開賠禮道歉，恢復自己名譽，消除影響；請求依法判令孫賠償精神撫慰金10萬元。

庭審結束後，孫立軍代理律師強調，自己的當事人（孫立軍）沒有與李女士發生性關係。孫立軍對此事未回應。

王先生在起訴書中稱，孫立軍從2018年2月起，利用職務上的便利邀請李女士出任該影片公眾號策畫職務。在工作期間，孫立軍承諾與李女士簽訂正式聘用合同，卻遲遲未履行，並持續以感情為由誘騙李女士無償為自己做事，並希望她主動獻身以滿足其不正當性需求。

對此，李女士稱是受孫立軍的感情蒙蔽，「人心有時候是可以被感化的，而且我那天晚上到他房間去，他就跟我說他很辛苦，而且說實話我覺得他倒沒說假話，真的很辛苦。我覺得當時就比較心軟，然後就答應了。」李女士說。

起訴書還提到，2018年8月11日，王先生透過妻子的微信聊天記錄了解到此事。同年9月29日晚上，王先生、李女士、孫立軍及其他二人進行了當面對質。孫立軍在開始時咬定是「誤解」，直到李女士承認二人發生性關係之後，孫才承認，並向王先生以及李女士道歉。

王先生指出，孫立軍在明知李女士有家庭的情況下，打著「合作」的旗號，故意用利益、資源等作為誘餌，誘騙李女士與其發生性關係，就是俗稱的「潛規則」。

「他們有證人提到，電影錄製期間，相關工作人員每天都會騎行較長距離、時間，加之孫立軍本身已經50多歲，從身體情況上看，晚上沒有『精力』再與李女士發生性關係。」王先生代理律師趙永煊表示，孫立軍方的證人證言並不能直接證明孫立軍未與李女士發生關係，而王先生這邊提供的證據則是孫立軍與李女士聊天記錄及相關錄音，「從邏輯上，我們的證據能直接推導二人曾發生過性關係的事實。」

北京電影

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