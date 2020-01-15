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人民幣1元鈔「拖拉機奶奶」逝世 是中國首位女拖拉機手

2020-01-15 12:58世界日報 北京15日電

來源：YouTube

中國第三套人民幣一元錢上的標誌性人物、「新中國第一位女拖拉機手」梁軍，14日13時許在哈爾濱逝世，享年90歲。

一元錢上的拖拉機奶奶逝世 (取材自人民網)
一元錢上的拖拉機奶奶逝世 (取材自人民網)
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新華網報導，兩年前，梁軍患腦梗、肺病綜合症，意識開始不清，時而明白時而糊塗。沒多久，她又在家中將腿摔斷，從此臥床。梁軍的兒子王燕兵哽咽地說，母親走得很安詳，雖然病痛折磨了她兩年，她一直頑強與病魔對抗。「在清醒時，她最高興的是人們提及她第一位女拖拉機手的身分。母親是好樣的。」

從舊社會的童養媳到新中國第一位女拖拉機手，梁軍的一生見證了中國的變遷與發展。

一元錢上的拖拉機奶奶逝世 (取材自人民網)
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1930年，梁軍出生於黑龍江省明水縣一個貧苦家庭，從小就被父母賣給地主家庭當童養媳。1948年黑龍江解放後，梁軍作為唯一一名女學員，參加北安拖拉機手培訓班，結業後投身北大荒開發建設。而後，她的事跡被全國報導，女性們以她為榜樣，也紛紛加入到拖拉機的學習中。1950年6月，以她名字命名的新中國第一支女子拖拉機隊成立。

1959年，新款式的國產首批13台「東方紅-54」拖拉機運抵黑龍江，此前梁軍駕駛的一直是進口拖拉機。當梁軍第一次看到中國製造的拖拉機時，按捺不住激動，跳上「東方紅」，興奮地兜了一圈。

而此時一個想要採訪她的記者拍下這一幕並將照片發表出去，在1962年第三套人民幣一元紙幣上，印著的開拖拉機的女機手就是梁軍。「不過，母親是在40年之後才知道這個人民幣女郎就是她」，王燕兵回憶說。

退休後，梁軍一直積極參加各種社會活動，許多民間團體、學校請梁軍介紹她當女拖拉機手的往事。梁軍不顧年事已高，凡是能傳遞正能量的場合，她都堅持到場演說和互動。但一些打著她名義進行非公益性活動的組織，她一概拒絕參與。

「人民幣上的女拖拉機手以我為原型，那是新中國婦女的代表。」梁軍生前說。她被評為新中國第一批全國勞動模範，四次當選全國人大代表，並入選「新中國成立以來最具影響力的60名勞動模範」。王燕兵說：「一直以來，都有許多仰慕母親的人，給母親寄東西。母親去世前是住在我女兒家，物流公司都認識我家，因為我家的快遞最多。」

人民幣黑龍江北京

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