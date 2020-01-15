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七旬老翁便秘上廁所猝死 醫生：太用力致心臟撕裂

2020-01-15 12:00香港01 卓柏安

圖片來源／ingimage
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看似平常不已的大便動作，原來有機會令人猝死！內地一位已便秘3天的七旬老翁睡覺前上廁所嘗試排便，怎料數分鐘後家人卻聽到「咚」一聲，推門一看，原是老人昏倒在馬桶旁邊，送院後證實不治。

事件發生在浙江溫州上周二（7日），72歲的朱伯伯已經3天沒排便，晚上睡覺前他進廁所想再試試看，但他卻在廁所內暈倒，即使家人立刻把他送院救治，仍然返魂乏術。朱伯伯猝死後，醫生向家人交代其死因，解釋是因為他上廁所時太用力所致，因為大多數病患的心臟超音波均顯示心臟有破裂情形。

另有內科護士表示，她與同事曾遇過幾個大便時在廁所猝死的案例，例如一個70歲老伯曾因心肌梗塞入院，當時護士已經提醒他大便時千萬不要太用力，但老伯及家人都沒在意，結果老伯於住院第4天一次排便後，心率下降及心臟驟停，最後搶救無效不治，死因是其心臟破裂。

溫州市中心醫院心內科主任醫師賈珠銀解釋，便秘和憋尿用力屏氣時，胸腔內壓會急劇升高，因而強烈刺激迷走神經，抑制心臟的電傳遞，可引致心率減慢，繼而血壓急降，甚至出現心肌嚴重供血不足、致命性的心律失常、心臟停頓。 

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文章授權轉載自《香港01》

心肌梗塞老翁

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