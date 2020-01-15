長江魚種瀕危 專家籲修法

正在武漢召開的湖北兩會上，九三學社湖北省委員會在集體提案中呼籲，盡快建立健全法律法規制度，加大增殖放流力度，扭轉長江流域土著魚類資源衰退趨勢。

中新社報導，提案執筆人、九三學社湖北省資環委副主任、湖北省水產科學研究所高級工程師魏志宇日前表示，許多種類的土著魚類有抑制藍藻、防止水華、涵養水源、維持生態平衡功能，通過保護魚類，可以促進長江流域生態修復。

魏志宇指出，長江是中國淡水水生生物基因庫，擁有魚類420餘種，特有魚類170多種。目前，齊口裂腹魚、白甲魚等土著魚類正在向瀕危演化。

今年起，中國在長江流域332個自然保護區和水產種質資源保護區，禁止生產性捕撈；長江幹流和重要支流，鄱陽湖、洞庭湖等大型通江湖泊也將進入10年禁捕期。

魏志宇表示，目前長江流域魚類資源衰退，還需統籌生態補償資金，持續開展增殖放流；建設種質資源保護區；減少面源汙染排放，加大退耕還林、水土保持投入，加強漁政執法裝備和能力建設投入。

魏志宇認為，現有的《野生動物保護法》、《自然保護區條例》對土著魚類保護針對性不強，呼籲盡快建立健全土著魚類保護的法律法規制度、生物遺傳資源保護的地方性法規，以及外來物種入侵生態風險預警和應急響應機制。

中國科學院水生生物研究所研究員劉煥章表示，需在執行長江禁捕基礎上，通過拆除小水電、棲息地修復、加強水環境污染防治等舉措，加強對長江沿線支流與庫區保護；對一些數量很少的物種，可進行人工繁殖或增殖放流，達到恢複種群的目的。

中國水產科學研究院長江水產研究所研究員危起偉稱，一項研究推斷：長江特有珍稀物種長江白鱘已滅絕。他呼籲，關注那些極度瀕危、但還有機會挽救的長江珍稀物種，比如中華鱘、長江鱘等。