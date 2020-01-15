澳門航空 開通北京航線

澳門航空NX020航班13日平穩降落在北京大興國際機場，標誌澳門航空正式開通北京大興—澳門航線，成為首家入駐大興機場的港澳台航空公司。

新華社報導，澳門航空運營的北京大興—澳門航線航班號為NX019/NX020，每天1班。航班時刻為9時35分從澳門起飛，12時30分抵達北京；13時45分從北京起飛，17時10分抵達澳門。

新航線開通後，澳門航空將同時在北京大興機場、首都機場運營，並將北京—澳門航線增至每天5班。

為慶祝此次首航，澳門航空在機上舉行以「飛往春天的航班」為主題的特色活動，機艙佈置喜氣洋洋，機組為旅客發放紀念品。位於大興機場四層的首航儀式現場也是年味十足，嘉賓共同手繪並展示以「澳門航空 大興首航」為主題的畫卷。

澳門航空股份有限公司執行董事會主席兼總經理陳洪表示，北京大興—澳門航線開通表明澳門航空在北京開啟「一市兩場」運營模式。澳門航空將繼續提供可靠、準點、便捷的優質服務，積極打造北京—澳門精品航線。

首都機場集團公司總經理助理、北京大興國際機場常務副總經理孫春京指出，這條航線的開通將深化北京、澳門兩地互聯互通，有利於澳門旅客便捷出行，歡迎更多澳門市民搭乘這條航線觀賞大興機場的華美建築，品味祖國首都多元文化。

澳門航空成立於1994年，截至2019年底，提供由澳門往來27個航點的定期航班服務，年運輸旅客316萬人次，總運輸旅客超過4400萬人次。

2019年9月25日，北京大興國際機場正式投運，遠期滿足年旅客吞吐量1億人次以上的需求。