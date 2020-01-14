春晚將至 淘寶將為5萬幸運淘寶用戶清空購物車

距離農曆新年剩不到兩周，阿里巴巴集團旗下淘寶，今年再度成為大陸央視春會的獨家電商合作夥伴，淘寶將在農曆年三十晚（也就是1月24日晚），推出「清空購物車」活動，為5萬名幸運淘寶用戶一次過買下該淘寶購物車所有商品，金額上限為人民幣49999元。

阿里巴巴集團首席市場官董本洪表示，淘寶今年將一如既往地陪伴著千家萬戶、陪伴全球華人消費者。為大家帶來一場歡樂祥和而獨特的中國年，為春晚帶來更喜慶、更歡樂、更溫暖的體驗。

屆時收看春晚的觀眾可根據主持人提示，打開「手機淘寶」應用程式及進入活動特定頁面，就能等待清空購物車，或是搶購低價優質商品。

在整個春節期間，淘寶團購活動「聚划算」將會帶來高達人民幣20億的補貼總額，讓用戶以更優惠價格團購。

另一方面，淘寶在1月13日到24日期間發起「春晚團圓飯」活動，推銷來自大陸832個貧困地區共16.8萬款的特色農產品，包括安徽的山核桃、甘肅禮縣的蘋果、貴州的山茶油及內蒙古的大米。