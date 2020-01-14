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為照顧家人 陸女大學生瘦到21公斤病逝

2020-01-14 21:32聯合報 記者陳言喬／即時報導

父母雙亡，為了照顧弟弟省吃儉用，瘦到只剩43斤( 21.5公斤)的貴州女大學生吳花燕13日終因營養不良引發多重衰竭去世，終年24歲。她的去世引起大陸網友極大反思，社會救助、慈善團體、學校等哪個環節出了問題？

14日凌晨，貴州盛華職業學院官微發文稱，2020年1月13日17:50，該校2017級財務管理專業學生吳花燕因病於貴州醫科大學附屬醫院搶救無效死亡。

校方表示，吳花燕是一個積極樂觀、懂得感恩的女孩，在得到眾多陌生人的關心與幫助後，她曾經多次提到如果自己不幸離世，希望能夠捐贈自己的遺體和器官，目前相關部門也按照花燕同學的意願開展工作。

吳花燕的故事是在去年10月底被多家陸媒報導，她說：「最困難的一次是一天只吃了一個饅頭，且用糟辣椒拌白米飯吃了5年，但是沒辦法，父母去世，我們沒有經濟來源，還要上學、治病，能省就省」。

吳花燕長期營養不良，身高只有135公分。她家在貴州省銅仁市松桃縣沙壩河鄉茅坪村炮爐山組。她未出生爺爺就去世了，4歲時母親去世，高一父親去世，父親去世前又常年在外務工。2017年奶奶去世後，吳花燕便和患有間歇性精神病的弟弟和大伯一家生活在一起。

儘管吳花燕的大伯和伯媽對她就像自己親生女兒一樣。但他們也是低保戶，靠每人每月200元的低保和務農為生。大伯吳富根表示，吳花燕從小身體就不好，村裡曾經有人叫她拿讀書的錢去治病，她不願意，一直堅持要讀書。

2016年12月吳花燕正在上高三，那段時間是她最難熬的一段的時間。面臨即將來臨的高考(大學聯考)，吳花燕熬夜念書，當時吳花燕已兩三天要跑一趟醫院。這個時候，吳花燕的弟弟吳江龍的間歇性精神病發作了。好不容易向民政局申請到弟弟治病的醫療費，她自己也倒下了。

吳花燕的雙腳出現浮腫，一年後，呼吸困難，並整夜失眠。反覆生病就吃感冒藥。直到去年十月中旬到醫院檢查後，才得知患上心源性水腫，腎源性水腫等多種疾病。因長期營養不良且患病，吳花燕眉毛掉盡，額頭上露出兩道白色的痕跡，原本濃密的頭髮也掉了一大半。

她得知重病後怕麻煩別人，不願治療。她的石姓高中同學說，吳花燕做什麼事都怕麻煩別人，並且很要強，甚至這次的籌款連結，都是在別人的再三勸說下她才發送的。

吳花燕在大學期間還頻頻參加當地各種公益活動，為山區孩子支教，2019年8月，吳花燕還成為松桃縣的春暉使者。一名支教隊員說，到山區很冷，大家都穿上呢子大衣，吳花燕就只穿件單薄的外套，而且還是朋友捐送的。

吳花燕回想起高中去醫院看病的場景：「我上高中的時候，身體已經不好了，家裡沒錢治療，只有偶爾去醫院開點藥。每次去醫院，醫生都會問我，為什麼又是你一個人來，不是叫你父母跟你一起來嗎？我也比較愛面子，就硬著頭皮跟醫生說，我父母忙，沒時間陪我，我一個人來不行嗎」？

去年十月吳花燕的故事經過媒體報導後，引發關注，她為治病發起的眾籌很快籌滿，她也住進貴陽市的醫院治療，但因體重太輕，無法接受手術，最終醫治無效過世。

吳花燕生前最後一首詩(2019.12.21)這麼寫的：

「昨晚一夜沒睡！因為，我在等一場雪花；

在飄雪的時候與你跳一場舞，給你唱一支關於雪的歌；

可它遲遲不來，在一某場大雪裡我們相遇；

所以，我想我們應該回到那場大雪裡把所有的話都說清楚；

我會告訴你寄放在我心裡的只有你給我寄的三片雪花；

在這個冬天裡我忘記了來年還有一個春天，

忘記了桃花開放的樣子！」

體重僅21.5公斤的24歲女大學生吳花燕醫治無效病逝。(貴州日報)
體重僅21.5公斤的24歲女大學生吳花燕醫治無效病逝。(貴州日報)
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