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女子挪用公款潛逃16年 整形換臉還是被抓到

2020-01-14 16:32聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

16年前深圳一家知名醫藥公司遭陳姓業務員挪用公款，規模逾人民幣百萬元，隨後人間蒸發，陳姓業務員改用假身分證，並全臉整形。近日在四川被識破，公安局依託大數據系統「天幕工程」，鎖定追蹤後，已經逮捕歸案。

成都商報報導，2004年陳姓女業務員挪用深圳市大型醫藥公司公款，經過內部審計查明，陳姓虛報帳務，非法占有公司貨款高達百萬元。公司負責人向深圳公安機關報案。當地公安機關偵查，認定這是一起典型的職務侵占案件，造成企業巨大經濟損失，立即上網在大陸全國內追捕。

四川綿陽市推動「天幕工程」以大數據整合為核心，運用「互聯網+」技術應用，對案偵收集到的犯罪資料、人臉識別系統等梳理和技術處理。經數據分析，潛逃16年的廣東陳姓與四川劉姓女子有密切關聯。兩者在身高、體型上極為相似，但從臉部特徵又有極大差異。且陳在1981年出生，而劉是1985年出生。

民警對兩人進行比對研判，提高對陳、劉二人身分同一的判定系數。與此民警經過大數據綜合分析，判定劉姓女子就是在逃長達16年的嫌犯。

落網後的陳姓坦承，在重慶籍男友煽動下，時年23歲的她犯下盜用公司公款，案發後迅速逃離廣東。但16年的潛逃生活，提心吊膽，她還到醫美機構全臉整容，改變臉型、下巴和鼻梁等特徵，判若兩人。她用假身分證和化名與人打交道，從未合法租住過房屋，不敢去正規醫院看病就醫，一有風吹草動便極度緊張四處躲避。

廣東一名女員工盜用公司公款潛逃16年，整形換臉、冒用他人身分證來躲避追捕，近日在...
廣東一名女員工盜用公司公款潛逃16年，整形換臉、冒用他人身分證來躲避追捕，近日在四川被抓捕。照片／成都商報
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