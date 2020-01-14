大改造！海洋公園新設7主題區 過山車成絕響

開幕逾42年的海洋公園宣布全新定位策略，將設7大主題區、增設26個景點，亦會關閉12個現有設施，包括多個經典遊戲如「瘋狂過山車」、「滑浪飛船」。 香港中國通訊社 分享 facebook

海洋公園陷入財政困局，需納稅人付出逾100億港元「救亡」。開幕逾42年的海洋公園宣布全新定位策略，未來以歷險為主題，設7大主題區、增設26個景點的同時，亦會關閉12個現有設施，包括多個經典遊戲如「瘋狂過山車」、「滑浪飛船」，而有逾40年歷史的地標「海洋劇場」亦將改建成為新的多用途表演場館，海豚表演將成絕響。

連虧4年 港府擬挹注408億

綜合媒體報導，由於海洋公園上個財政年度赤字5.57億港元（約新台幣21.4億元）創新高，估算這個政年赤字將升至逾6億港元（約新台幣23億元），若無法獲額外財源，料今年內會耗盡現金結餘，故求港府一次性注資106.4億港元（約新台幣408億元）、免除相關利息並把還款日推遲至8年後；總結下來，海洋公園需131.06億港元（約新台幣504億元）公帑撥款才能度過難關。

由於海洋公園連續4年虧損，港府為何還有信心一次過撥出巨款？商務及經濟發展局長邱騰華認為，園方將增新設施，有信心2027/28年度吸引到750萬人次進場，由目前至2030年創造438億港元（約新台幣1685億元）經濟效益。

海洋公園現時海濱樂園將規畫成「海洋廣場」和「蔚藍海灣」，公園入口重新設為海洋廣場，免費對外開放，增設餐飲、零售及現場表演；「蔚藍海灣」將建標誌性機動遊樂設施、依山而建的棧道及歷奇探險遊樂設施，並有新建碼頭和觀光船穿梭新海濱樂園及大樹灣。

至於高峰新景區則設5主題，「叢林歷奇」設有具備多種多媒體互動技術的全新室內過山車；「太平洋之端」是美食天堂，沿山崖建特色餐廳；「海角樂園」利用公園獨有地理，依山而設兩款不同的過山車；「歷險谷」有以地心吸力為動力並可自行調節速度的「狂野賽道」；「探險家海岸」則有模仿天然環境的展館。此外，海洋公園計畫興建一個全新室內教育中心， 推行更全面的教育活動，支援與其他教育機構合辦的項目。

文匯報報導，市民黃太認為，海洋公園是市民集體回憶，她對原有設施拆卸感到失望，因為不知道未來變成怎樣；剛看完海洋劇場表演的黃先生亦指出，對取消表演感可惜。不過，林小姐則認為海洋公園翻新值得考慮，可吸引更多旅客，以彌補過去暴力衝擊帶來的損失。

海洋公園主席孔令成表示，明白市民重視集體回憶，但園內設施老化，維修成本高昂，翻新是正確的方向。