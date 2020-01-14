親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
武漢肺炎觀察中
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

墮落的拉比? 以色列極端正統猶太教「性虐奴役」醜聞

藍常委接力請辭 「他」決定不辭：對黨有應負的責任

大改造！海洋公園新設7主題區 過山車成絕響

2020-01-14 16:32世界日報 香港新聞組╱香港14日電

開幕逾42年的海洋公園宣布全新定位策略，將設7大主題區、增設26個景點，亦會關閉...
開幕逾42年的海洋公園宣布全新定位策略，將設7大主題區、增設26個景點，亦會關閉12個現有設施，包括多個經典遊戲如「瘋狂過山車」、「滑浪飛船」。 香港中國通訊社
分享

海洋公園陷入財政困局，需納稅人付出逾100億港元「救亡」。開幕逾42年的海洋公園宣布全新定位策略，未來以歷險為主題，設7大主題區、增設26個景點的同時，亦會關閉12個現有設施，包括多個經典遊戲如「瘋狂過山車」、「滑浪飛船」，而有逾40年歷史的地標「海洋劇場」亦將改建成為新的多用途表演場館，海豚表演將成絕響。

連虧4年 港府擬挹注408億

綜合媒體報導，由於海洋公園上個財政年度赤字5.57億港元（約新台幣21.4億元）創新高，估算這個政年赤字將升至逾6億港元（約新台幣23億元），若無法獲額外財源，料今年內會耗盡現金結餘，故求港府一次性注資106.4億港元（約新台幣408億元）、免除相關利息並把還款日推遲至8年後；總結下來，海洋公園需131.06億港元（約新台幣504億元）公帑撥款才能度過難關。

由於海洋公園連續4年虧損，港府為何還有信心一次過撥出巨款？商務及經濟發展局長邱騰華認為，園方將增新設施，有信心2027/28年度吸引到750萬人次進場，由目前至2030年創造438億港元（約新台幣1685億元）經濟效益。

海洋公園現時海濱樂園將規畫成「海洋廣場」和「蔚藍海灣」，公園入口重新設為海洋廣場，免費對外開放，增設餐飲、零售及現場表演；「蔚藍海灣」將建標誌性機動遊樂設施、依山而建的棧道及歷奇探險遊樂設施，並有新建碼頭和觀光船穿梭新海濱樂園及大樹灣。

至於高峰新景區則設5主題，「叢林歷奇」設有具備多種多媒體互動技術的全新室內過山車；「太平洋之端」是美食天堂，沿山崖建特色餐廳；「海角樂園」利用公園獨有地理，依山而設兩款不同的過山車；「歷險谷」有以地心吸力為動力並可自行調節速度的「狂野賽道」；「探險家海岸」則有模仿天然環境的展館。此外，海洋公園計畫興建一個全新室內教育中心， 推行更全面的教育活動，支援與其他教育機構合辦的項目。

文匯報報導，市民黃太認為，海洋公園是市民集體回憶，她對原有設施拆卸感到失望，因為不知道未來變成怎樣；剛看完海洋劇場表演的黃先生亦指出，對取消表演感可惜。不過，林小姐則認為海洋公園翻新值得考慮，可吸引更多旅客，以彌補過去暴力衝擊帶來的損失。

海洋公園主席孔令成表示，明白市民重視集體回憶，但園內設施老化，維修成本高昂，翻新是正確的方向。

海洋公園劇場香港

延伸閱讀

41公務員被捕 31人停職 港府「零容忍」

香港眾志成員來台前被捕 陸委會籲港府開放看...

港海洋公園求救 申請百億紓困

香港海洋公園申請百億港元紓困

相關新聞

為救弟弟只吃辣椒拌飯 21.5公斤女大生嚴重營養不良過世

2020-01-14 14:54

遭刑求逼供認姦殺 中國男子入獄14年後洗冤屈

2020-01-14 15:04

大火衝天際！珠海石化廠爆炸 員工奔逃

2020-01-14 16:28

女子挪用公款潛逃16年 整形換臉還是被抓到

2020-01-14 16:32

大陸春運第5天旅客年增9% 加開849列車

2020-01-14 14:29

中國西寧路面塌陷 公車墜坑4人失聯6人遇難

2020-01-14 12:12

9歲童作文寫不出「我的繽紛世界」壓力爆表坐地痛哭 網民喊心痛

2020-01-14 11:30

三峽壩區 去年遊客創新高

2020-01-14 02:01

廣州機器人餐廳 炒順德菜

2020-01-14 02:01

飛烏新航線 成都-塔什干開通

2020-01-14 02:00

江西吉安／井岡山 山嶽型風景名勝區

2020-01-14 00:42

江西吉安／八角樓 毛澤東舊居

2020-01-14 00:42

貴州學校發豬肉獎勵 期末考第一名抱回30斤

2020-01-13 16:34

故宮年夜飯6688元被嫌貴…瞬間訂滿

2020-01-13 16:33

央視披露懲貪祕辛…高官收5公斤金鼎、倒掉4000瓶茅台

2020-01-13 16:28

捧導師移山造海、讚師娘風姿綽約 百強學術期刊論文被撤

2020-01-13 16:27

波士頓擁房產 李娜再砸1060萬美元買紐約公寓

2020-01-13 16:26

大陸手表走私團 4年非法獲利近17.6億元

2020-01-13 11:56

「師娘風韻高絕」變科研！馬屁論文登權威期刊 拿走千萬

2020-01-13 10:00

河南淮陽 發現4200年前車轍痕跡

2020-01-13 02:13

平潭兩岸融合區 台灣元素濃

2020-01-13 02:13

兩岸消化內鏡培訓基地 落腳廈門

2020-01-13 02:13

史上首次 豫園燈會AI喊亮

2020-01-13 02:13

兩岸微流行／大學「不正經」試題爆紅

2020-01-13 00:24

香港眾志刪「民主自決」綱領 疑為參選鋪路

2020-01-12 22:58

漢聲「大過鼠年」海報書 誠品生活蘇州展出

2020-01-12 20:28

大陸春運啟動 人臉辨識提高運能

2020-01-12 19:05

中紀委點名：外交部用人視野不寬

2020-01-12 17:43

剛交屋大傻眼…牆壁被砸穿 裝修記錯樓層

2020-01-12 17:39

為兒子裝修婚房 南京女竟搬空樣板間家具

2020-01-12 17:39

瀋陽冰嬉節 冰上鬥龍舟

2020-01-12 17:31

為3元停車費吵了40分鐘 收費員雨中向車主下跪

2020-01-12 17:29

中國自建衛星電話 一年1000元可打750分鐘

2020-01-12 17:14

擅鋪地下光纜惹毛4大通信商 河南文明村被集體斷網

2020-01-12 17:13

除夕夜「上頭炷香」 黃大仙祠不設安檢

2020-01-12 13:11

「中國天眼」望遠鏡開放運行 可用於尋找外星生物

2020-01-11 22:07

「重慶李嘉誠」2億英鎊買倫敦豪宅 天價刷新紀錄

2020-01-11 20:58

香港眾志更改組織宗旨：推動民主與進步價值

2020-01-11 20:27

中國罕見同志廣告 收獲好評和質疑

2020-01-11 20:22
看更多

熱門文章

大選後首個惠台政策 天津發布「46條措施」

2020-01-13 22:31

父低頭忙回手機訊息 抬頭後兒失蹤10天命喪工地

2020-01-13 19:29

為救弟弟只吃辣椒拌飯 21.5公斤女大生嚴重營養不良過世

2020-01-14 14:54

陸鴿派學者轉強硬 周志懷：蔡連任 加速台灣「被統一」

2020-01-14 09:45

武漢肺炎命名「去中國化」 傳染病命名也有政治因素？

2020-01-14 09:00

王毅評論台大選：分裂國家 注定遺臭萬年

2020-01-13 20:17

選後首惠台政策 天津發布「46條」

2020-01-14 00:46

人權觀察執行長入境香港遭拒 陸：應受制裁 付出代價

2020-01-13 19:08

蔡總統勝選後兩岸談話 陸學者：升高對大陸的要價

2020-01-14 10:51

影／陸公車墜天坑爆炸！6死16傷 仍有4人失蹤

2020-01-14 15:44

陸金融貪官賴小民屋藏10億現金曝光 被指有上百情婦

2020-01-14 10:49

武漢肺炎 出現大陸外首例

2020-01-14 00:25

王毅：一中原則 不會因台灣選舉改變

2020-01-14 00:46

武漢肺炎境外再添一例！泰國證實陸客感染新型病毒

2020-01-13 18:31

中紀委巡視提六項建議 中國外交不得不改的問題

2020-01-13 20:58

9歲童作文寫不出「我的繽紛世界」壓力爆表坐地痛哭 網民喊心痛

2020-01-14 11:30

遭刑求逼供認姦殺 中國男子入獄14年後洗冤屈

2020-01-14 15:04

陸委會：選舉結果是台灣人民拒絕「一國兩制」的答案

2020-01-13 20:27

高牆擋不住 中國外交官頻繁發推特

2020-01-13 23:41

突發奇想獎學金變豬肉 網熱議：學費哪裡來？

2020-01-13 17:43

廣東人大會議拒港媒採訪 評論：與香港局勢有關

2020-01-14 09:57

人民幣升破6.9 近半年高點

2020-01-13 23:40

女子挪用公款潛逃16年 整形換臉還是被抓到

2020-01-14 16:32

大火衝天際！珠海石化廠爆炸 員工奔逃

2020-01-14 16:28

武漢肺炎患者遭爆集中治療 媒體被要求刪醫院影片

2020-01-14 15:03

陳同佳案 受害家屬可申請補償金

2020-01-14 00:46

大陸去年出口增5% 進口增1.6% 貿易順差擴大25.4%

2020-01-14 11:24

美取消對陸匯率操縱認定 瑞銀證：人民幣將衝到6.8

2020-01-14 11:01

電信5G宣傳片 大媽「感覺不對」掃臉即刻報警

2020-01-14 16:30

廣東躍大陸首個GDP逾人民幣10兆元大省

2020-01-14 11:04

台北與布拉格成姊妹市 上海暫停與布拉格官方往來

2020-01-14 17:06

2019年失血兩千億 青海國企創A股虧損紀錄

2020-01-14 13:05

香港終審法官呼籲守衛香港法治

2020-01-13 23:01

中國西寧路面塌陷 公車墜坑4人失聯6人遇難

2020-01-14 12:12

廣州機器人餐廳 炒順德菜

2020-01-14 02:01

爽！大陸一線城市10%居民 年終獎金達6個月以上

2020-01-14 17:05

重大裝備進口 陸擴大免稅

2020-01-13 23:40

中國貪官私藏4千瓶茅台 怕被查往馬桶倒

2020-01-13 21:44

大陸海關總署：2019年外貿穩定增長 稱冠全球貨貿

2020-01-14 11:42

病毒擴散！女遊曼谷被檢驗出 武漢肺炎海外見首例

2020-01-14 13:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top