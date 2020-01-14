大陸春運第5天旅客年增9% 加開849列車

中國國家鐵路集團有限公司表示，1月14日，春運進入第五天，預計增開旅客列車849列，全國鐵路預計發送旅客1,083萬人次，年增9.0%。

澎湃新聞報導，針對節前春運學生、務工、探親客流疊加的情況，鐵路部門根據節前客票預售和候補購票訂單大數據分析，在運行圖已安排增開春運臨客的基礎上，積極挖掘運輸潛力，有針對性地千方百計增加節前客流集中方向的能力，每日增開圖外臨客動車組列車26.5對、增加動車組列車重聯運行39對、加掛普速旅客列車客車71輛，已累計增加客座能力16.5萬席。

1月13日，全國鐵路發送旅客1,170.8萬人次，年增235.3萬人次，成長25.2%，鐵路運輸安全平穩有序。其中，北京局集團公司發送旅客101.3萬人次，增16%；上海局集團公司發送旅客240.9萬人次，增20%；廣州局集團公司發送旅客190.4萬人次，增18%。

旅客購買車票熱門地區為：北京至東北地區；長三角地區至東北、川渝地區；廣深地區至昆明、貴陽、南寧。