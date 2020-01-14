親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
武漢肺炎觀察中
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

817震撼三關鍵：香港反送中、青年崛起、中產轉向

退休情報官當「共諜」 狂邀退役軍官和解放軍見面判6月

大陸春運第5天旅客年增9% 加開849列車

2020-01-14 14:29聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

中國國家鐵路集團有限公司表示，1月14日，春運進入第五天，預計增開旅客列車849列，全國鐵路預計發送旅客1,083萬人次，年增9.0%。

澎湃新聞報導，針對節前春運學生、務工、探親客流疊加的情況，鐵路部門根據節前客票預售和候補購票訂單大數據分析，在運行圖已安排增開春運臨客的基礎上，積極挖掘運輸潛力，有針對性地千方百計增加節前客流集中方向的能力，每日增開圖外臨客動車組列車26.5對、增加動車組列車重聯運行39對、加掛普速旅客列車客車71輛，已累計增加客座能力16.5萬席。

1月13日，全國鐵路發送旅客1,170.8萬人次，年增235.3萬人次，成長25.2%，鐵路運輸安全平穩有序。其中，北京局集團公司發送旅客101.3萬人次，增16%；上海局集團公司發送旅客240.9萬人次，增20%；廣州局集團公司發送旅客190.4萬人次，增18%。

旅客購買車票熱門地區為：北京至東北地區；長三角地區至東北、川渝地區；廣深地區至昆明、貴陽、南寧。

鐵路部門提醒旅客，目前電子客票應用已經基本覆蓋全國高鐵線路和城際鐵路，若旅客購買的車票為電子客票，無需換取紙質車票，持購票身分證件即可檢票乘車。

大陸春運進入第五天，預計增開旅客列車849列，全國鐵路預計發送旅客1,083萬人...
大陸春運進入第五天，預計增開旅客列車849列，全國鐵路預計發送旅客1,083萬人次，年增9.0%。照片／中新網
分享

列車春運

延伸閱讀

徐巧芯談國民黨人最怕的標籤 網：大陸聽了不舒...

大陸去年12月進口大豆增67% 貿易商訂購更...

大陸海關總署：2019年外貿穩定增長 稱冠全...

大陸去年出口增5% 進口增1.6% 貿易順差...

相關新聞

為救弟弟只吃辣椒拌飯 21.5公斤女大生嚴重營養不良過世

2020-01-14 14:54

遭刑求逼供認姦殺 中國男子入獄14年後洗冤屈

2020-01-14 15:04

中國西寧路面塌陷 公車墜坑4人失聯6人遇難

2020-01-14 12:12

9歲童作文寫不出「我的繽紛世界」壓力爆表坐地痛哭 網民喊心痛

2020-01-14 11:30

三峽壩區 去年遊客創新高

2020-01-14 02:01

廣州機器人餐廳 炒順德菜

2020-01-14 02:01

飛烏新航線 成都-塔什干開通

2020-01-14 02:00

江西吉安／井岡山 山嶽型風景名勝區

2020-01-14 00:42

江西吉安／八角樓 毛澤東舊居

2020-01-14 00:42

貴州學校發豬肉獎勵 期末考第一名抱回30斤

2020-01-13 16:34

故宮年夜飯6688元被嫌貴…瞬間訂滿

2020-01-13 16:33

央視披露懲貪祕辛…高官收5公斤金鼎、倒掉4000瓶茅台

2020-01-13 16:28

捧導師移山造海、讚師娘風姿綽約 百強學術期刊論文被撤

2020-01-13 16:27

波士頓擁房產 李娜再砸1060萬美元買紐約公寓

2020-01-13 16:26

大陸手表走私團 4年非法獲利近17.6億元

2020-01-13 11:56

「師娘風韻高絕」變科研！馬屁論文登權威期刊 拿走千萬

2020-01-13 10:00

河南淮陽 發現4200年前車轍痕跡

2020-01-13 02:13

平潭兩岸融合區 台灣元素濃

2020-01-13 02:13

兩岸消化內鏡培訓基地 落腳廈門

2020-01-13 02:13

史上首次 豫園燈會AI喊亮

2020-01-13 02:13

兩岸微流行／大學「不正經」試題爆紅

2020-01-13 00:24

香港眾志刪「民主自決」綱領 疑為參選鋪路

2020-01-12 22:58

漢聲「大過鼠年」海報書 誠品生活蘇州展出

2020-01-12 20:28

大陸春運啟動 人臉辨識提高運能

2020-01-12 19:05

中紀委點名：外交部用人視野不寬

2020-01-12 17:43

剛交屋大傻眼…牆壁被砸穿 裝修記錯樓層

2020-01-12 17:39

為兒子裝修婚房 南京女竟搬空樣板間家具

2020-01-12 17:39

瀋陽冰嬉節 冰上鬥龍舟

2020-01-12 17:31

為3元停車費吵了40分鐘 收費員雨中向車主下跪

2020-01-12 17:29

中國自建衛星電話 一年1000元可打750分鐘

2020-01-12 17:14

擅鋪地下光纜惹毛4大通信商 河南文明村被集體斷網

2020-01-12 17:13

除夕夜「上頭炷香」 黃大仙祠不設安檢

2020-01-12 13:11

「中國天眼」望遠鏡開放運行 可用於尋找外星生物

2020-01-11 22:07

「重慶李嘉誠」2億英鎊買倫敦豪宅 天價刷新紀錄

2020-01-11 20:58

香港眾志更改組織宗旨：推動民主與進步價值

2020-01-11 20:27

中國罕見同志廣告 收獲好評和質疑

2020-01-11 20:22

昆山前市委書記杜小剛 當選無錫市長

2020-01-11 16:33
看更多

熱門文章

大選後首個惠台政策 天津發布「46條措施」

2020-01-13 22:31

父低頭忙回手機訊息 抬頭後兒失蹤10天命喪工地

2020-01-13 19:29

陸鴿派學者轉強硬 周志懷：蔡連任 加速台灣「被統一」

2020-01-14 09:45

武漢肺炎命名「去中國化」 傳染病命名也有政治因素？

2020-01-14 09:00

王毅評論台大選：分裂國家 注定遺臭萬年

2020-01-13 20:17

為救弟弟只吃辣椒拌飯 21.5公斤女大生嚴重營養不良過世

2020-01-14 14:54

選後首惠台政策 天津發布「46條」

2020-01-14 00:46

人權觀察執行長入境香港遭拒 陸：應受制裁 付出代價

2020-01-13 19:08

蔡總統勝選後兩岸談話 陸學者：升高對大陸的要價

2020-01-14 10:51

陸金融貪官賴小民屋藏10億現金曝光 被指有上百情婦

2020-01-14 10:49

王毅：一中原則 不會因台灣選舉改變

2020-01-14 00:46

武漢肺炎 出現大陸外首例

2020-01-14 00:25

武漢肺炎境外再添一例！泰國證實陸客感染新型病毒

2020-01-13 18:31

國民黨青壯派有意捨九二共識 陸學者：弄錯方向

2020-01-13 17:24

中紀委巡視提六項建議 中國外交不得不改的問題

2020-01-13 20:58

陸委會：選舉結果是台灣人民拒絕「一國兩制」的答案

2020-01-13 20:27

9歲童作文寫不出「我的繽紛世界」壓力爆表坐地痛哭 網民喊心痛

2020-01-14 11:30

高牆擋不住 中國外交官頻繁發推特

2020-01-13 23:41

突發奇想獎學金變豬肉 網熱議：學費哪裡來？

2020-01-13 17:43

廣東人大會議拒港媒採訪 評論：與香港局勢有關

2020-01-14 09:57

人民幣升破6.9 近半年高點

2020-01-13 23:40

央視披露懲貪祕辛…高官收5公斤金鼎、倒掉4000瓶茅台

2020-01-13 16:28

故宮年夜飯6688元被嫌貴…瞬間訂滿

2020-01-13 16:33

疾管署專家已抵武漢 將盡快帶回最新防疫資訊

2020-01-13 16:13

波士頓擁房產 李娜再砸1060萬美元買紐約公寓

2020-01-13 16:26

遭刑求逼供認姦殺 中國男子入獄14年後洗冤屈

2020-01-14 15:04

大陸去年出口增5% 進口增1.6% 貿易順差擴大25.4%

2020-01-14 11:24

陳同佳案 受害家屬可申請補償金

2020-01-14 00:46

捧導師移山造海、讚師娘風姿綽約 百強學術期刊論文被撤

2020-01-13 16:27

廣東躍大陸首個GDP逾人民幣10兆元大省

2020-01-14 11:04

美取消對陸匯率操縱認定 瑞銀證：人民幣將衝到6.8

2020-01-14 11:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top