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9歲童作文寫不出「我的繽紛世界」壓力爆表坐地痛哭 網民喊心痛

2020-01-14 11:30香港01 記者卓柏安／報導

陸網流傳一則短片，一名小女孩坐地大哭，原因是作文功課「我的繽紛世界」寫不出來。網...
陸網流傳一則短片，一名小女孩坐地大哭，原因是作文功課「我的繽紛世界」寫不出來。網上短片截圖
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學生學習壓力之大，不時都會爆出令人心痛的小故事。近日內地一名小女孩在寫作一篇題為「我的繽紛世界」時突然哭起來，爸爸問她發生什麼事，女孩就答「天天都要學習，那有繽紛世界？」爸爸聽罷心痛不已，即決定取消補習班，待寒假結束開學後才讓她繼續學習。

內地網上近日流傳一段短片，一開始看到一名來自黑龍江的小女孩坐在地上大哭，大聲說「『我的繽紛世界』根本不會寫！」於是拍片的爸爸就問她怎麼不會寫，「那你的繽紛世界是啥呀？」說到這裏，小女孩停頓了數秒說不出話來，望了天花板一眼說一聲「沒有」，再以衫袖擦一擦眼淚之後說自己每日都在學習，根本沒有繽紛世界可言。

爸爸指女兒現年9歲，就讀小學三年級，拍片時女兒的功課量有點多，每天晚上都要9點左右才能做完，剛巧那天有作文不太會寫就開始急了起來，「寫那麼長時間了，然後就哭了」，「挺意外的，怎麼寫作業還哭了呢」。爸爸上載短片後，惹來不少網民表示心痛，他也不忍心女兒受苦，便決定取消所有假期補習班。

部分網民就感嘆地指，女孩說的都是實話、真心話，「哪有時間看世界？」，又指多年來為學生減少負擔，最後他們卻愈來愈累，要還孩子們一個快樂的童年。不過亦有網民認為，孩子們「現在不苦以後更苦呀」，又或者可以將現在的生活倒轉，「寫一下自己眼中的世界有多麼不繽紛」。

延伸閱讀：

人權觀察負責人入境香港被拒　外交部：支持反中亂港組職應受制裁

【中美貿易戰】習特會難現　北京宣布韓正出席世界經濟論壇

文章授權轉載自《香港01》

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