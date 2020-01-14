廣州機器人餐廳 炒順德菜

炒菜機器人炒菜，雲軌系統機器人空中送餐，門口機器人迎賓…，全系統機器人餐廳，「Foodom機器人中餐廳旗艦店」13日在廣州珠江新城花城匯廣場營業，目前餐廳投入了包括煲仔飯機器人、炒鍋機器人、雲軌系統等46種機器人，主打廣東順德菜。

中新社報導，這家餐廳屬於碧桂園集團的全資子公司千璽機器人餐飲集團。與此前部分餐飲企業推出的機器人/無人餐廳的單獨某個細分領域或者局部環節上的零散應用不同，Foodom機器人餐廳旗艦店實現了從中央厨房到冷鏈運輸，再到店面餐飲機器人的全系統搭建與運營。

其中，自建的中央厨房對食材進行標準化處理（包括切配、過油、飛水、腌製等工序）。機器烹飪設備從冷庫自動調取用料，自動烹飪製作。送餐機器人或雲軌系統將菜品直接送達顧客所在桌位，顧客在手機上埋單。 多項機器人設備出菜十分高效，如煎炸機器人、甜品機器人、調酒機器人等都能實現快速出品，其中漢堡從下單到出品只要90秒。中餐廳配置32口炒鍋，可以同時、不間斷製作，單一菜品炒鍋機器人平均烹飪時間僅需3至5分鐘。

參與機器人菜品研發的中國烹飪大師林潮帶表示，傳統餐飲業的菜品容易因為廚師不同、技藝高低，會出現品質不穩定、口味差異大等問題，他們參與研發的機器人做出來的菜品品質十分穩定。

千璽機器人餐飲集團副總經理蕭然表示，除了大陸內地，機器人中餐廳還將走向港澳，以及東南亞、歐美等全世界有華人的地方。