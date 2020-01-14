江西吉安／井岡山 山嶽型風景名勝區

神山村擁有大片的毛竹林，大力發展地方特色農家樂。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 江西省西南部的井岡山，地處湖南、江西邊界的羅霄山脈中段，山勢雄偉，古有「郴衡湘贛之交，千里羅霄之腹」之稱。井岡山風景名勝區範圍213.5平方公里，海拔最高處1779.4公尺，屬山嶽型風景名勝區，集雄、奇、險、峻、秀、幽自然風光特點於一體；春賞杜鵑，夏觀雲海，秋眺秀色，冬看雪景，美不勝收。

井岡山有「綠色寶庫」美譽，擁有全球同緯度迄今保存最完整的次原始森林7000多公頃，森林覆蓋率81.2%；至今仍保留有人跡未至，或鮮少人類活動的大片原始森林；是遊客旅遊賞景、避暑療養回歸大自然的理想之地。

白龍瀑猶如長裙束腰的仙女展臂理妝，以造型優美著稱。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 井岡山有個美麗的傳說。山上有五個村莊，每個村莊都呈井狀盆態，故叫大井、小井、中井、上井和下井，統稱「大小五井」。傳說以前人間沒有蓮花，只有王母娘娘的瑤池蓮塘才有。一對相愛的仙男仙女，帶著蓮花種子私奔人間時，被天兵天將捉住；他們將寶花神種撒向凡間，從此人間才有了蓮花。因為蓮盤是撒在井岡山這塊地方，所以，井岡山就像一朵盛開的綠色蓮花。

仙男撒完寶花神種，又將5顆大小不同的水珠寶撒下凡間，這五顆水珠寶，就變成了五個大小不同的水井。老百姓為了紀念這對仙男仙女，就把五口井取名為大井、小井、中井、上井和下井。

井岡山的自然景觀令人歎為觀止，主要類型有：峰巒、山石、瀑布、溶洞、氣象、高山田園風光、次原始森林和珍稀動植物、溫泉等8類，有茅坪、龍潭、黃洋界、主峰、桐木嶺、湘洲、筆架山、仙口8大景區，其中，龍潭是主要景點之一。

龍潭又稱五龍潭，是群瀑集聚的景區。傳說神龍在不到兩公里的河程中，5次飛躍山岩，形成5個梯狀的瀑布和深潭，因而得名。

第一瀑潭為青龍瀑與碧玉潭，是5條瀑中最壯觀的瀑布；落差67公尺的瀑布從山澗飛流直下，猶如一條白練凌空垂掛，噴珠吐玉，氣勢磅礡。崖壁中段皺褶似觀音坐蓮，將甘露灑向人間，瀑水瀉入深潭，潭水晶瑩清澈，碧藍如玉，秀美壯麗。

第二瀑潭為黃龍瀑與金鎖潭，第三瀑潭是赤龍瀑與珍珠潭；第四瀑潭是黑龍瀑與飛鳳潭，瀑布口有一塊巨大的中心石，奪路而下的急流，被劈成數條水柱奔瀉直下，水聲交錯，好似擊鼓急驟起落。

第五瀑潭白龍瀑與仙女潭，以造型優美著稱。瀑布頂端的水流分兩股迂迴，至中段又順勢合一，水瀉和緩，窈窕優柔，遠看猶如長裙束腰的仙女，展臂理妝，婀娜嬌嗔。仙女潭上看台，眾多遊客排隊和仙女合照留影，不時傳來遊客「我看到仙女了，真的好像哦！」驚嘆聲。