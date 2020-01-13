故宮年夜飯6688元被嫌貴…瞬間訂滿

來源：YouTube

北京故宮角樓餐廳12日上午宣布推出年夜飯，雖然十人套餐要價6688元（人民幣，約966美元）並不便宜，但一宣布瞬間訂位全滿，登上網路熱搜第一名。有網友質疑故宮太商業化，近7000元的價格太貴；但也有網友說，「很良心了，現在北京普通喜宴也得5000元起跳了」。

綜合媒體報導，故宮角樓餐廳宣布，將推出年夜飯，從小年夜到正月15，每桌按照十人的標準設置，一桌收費6688元，每增加一位再多收費680元。工作人員表示，後續會公布菜單，不過餃子肯定會有，同時還會製作一些和故宮歷史相關的菜品。考慮到保證菜品質量，接待的數量肯定不會太大。

故宮角樓餐廳位於故宮北側神武門外東側的圍房，進入餐廳並不需要購買故宮的門票。點評網站顯示，角樓餐廳的人均消費價格在173元。

餐廳去年春節期間開業，白天供應各式簡餐，晚間則結合冬季天寒的特點，提供故宮特色火鍋。「朕的火鍋」一度非常出名，但是因為價格太高和用火問題引起爭議，雖然餐廳解釋該火鍋是使用電磁鍋而非炭火鍋，但火鍋供應仍然被叫停。

故宮角樓餐廳將供應年夜飯的消息在網上引發熱議，話題登上熱搜第一名。有網友質疑故宮過度商業化，還有人說，「為什麼非要在故宮吃？著火了怎麼辦。為了掙錢，別毀了老祖宗留下來遺產」「一頓飯，吃了江蘇省貧困戶一年的收入」；但也有網友指出，「結合時間、地段考慮，這個價位不算很貴，北京不少高檔飯店的年夜飯都比這個價位高」「這地段真不貴，只是高調了。請問是宮女上菜嗎？」「故宮是一家公司，人家賺錢合情合理」「想吃就去吃吧，一個願打一個願挨，你情我願的事啦」。