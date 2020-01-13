央視披露懲貪祕辛…高官收5公斤金鼎、倒掉4000瓶茅台

落馬副省長茅台分批倒下水道 央視畫面截圖 分享 facebook 央視12日播出大型紀錄片《國家監察》披露諸多懲貪祕辛，包含貴州省前副省長王曉光、茅台集團前董事長袁仁國、河北省政協前副主席艾文禮、雲南省委前書記秦光榮等多名官員出鏡懺悔，其中情節宛如影視劇，有的忙銷毀受賄的四千多瓶茅台，有的收受五公斤訂製金鼎。此外，秦光榮1600平方米的「秦家大院」也跟著曝光。

王曉光 暗號防堵如劇情

綜合媒體報導，《國家監察》的開篇《擘畫藍圖》中提到，早在19大前夕，王曉光感覺到可能被調查之後，開始了一系列設防堵漏行動，暗號、接頭、密談這種影視劇裡的情節，在王曉光身上真實發生。他和涉案人約定，把公園作為碰頭地點之一，商定暗號祕密聯繫。

另外，王曉光還著手轉移和銷毀贓物，家中有一間房子堆滿了茅台酒，數量達四千多瓶，他把價格最貴的年份酒分批倒入了家裡的下水道。看到他彎著腰在衛生間裡倒這些酒，他的妻子感嘆，早知如此，何必當初。

袁仁國 一家人謀私2.3億

從王曉光案中，紀檢監察部門還抓住問題線索，深入治理「茅台亂象」。其中茅台集團前董事長袁仁國既是「茅台亂象」的製造者、帶頭者，也是參與者、獲益者。

節目透露，袁仁國一方面把茅台經營權作為搞政治攀附、撈政治資本的工具，違規為甘肅省委前書記王三運、王曉光等人及其親屬辦理茅台酒經營權並增加配額指標；另一方面也大肆謀取私利。自2004年以來，僅袁仁國妻子和兒女違規經營茅台酒就獲利2.3億人民幣；有經銷商更賄賂一個訂製的五公斤金鼎。

艾文禮 涉案款物鋪滿桌

2018年7月10日，中央紀委國家監委接待了一名特殊的來訪者。他是專程從石家莊來投案自首的河北省政協前副主席艾文禮。這是監察體制改革之後，第一個主動投案的中管幹部。艾文禮帶來了三個箱子，裝滿了過去收受的涉案款物。這些物品鋪滿了桌子的一半以上，清點、登記、拍照工作用了一整天時間。

秦光榮 從政紅包沒停過

就在艾文禮案於2018年12月開庭審理時，一直關注此案的秦光榮正處在糾結、惶恐與痛苦中。一個月之前，他唯一的兒子秦嶺被調查。最後他也主動投案，成為監察體制改革後第一個投案的前省部級一把手。

節目指出，秦光榮從政後，從未停止收受紅包禮金，毫無顧忌聚斂錢財。其在北京通州的別墅面積約1200平方米，還在老家永州修建「秦家大院」，主體建築面積約1600平方米，奢華氣派。