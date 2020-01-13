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捧導師移山造海、讚師娘風姿綽約 百強學術期刊論文被撤

2020-01-13 16:27世界日報 中國新聞組／北京13日電

論文吹捧導師師母 學術期刊撤稿道歉 取材自上游新聞
論文吹捧導師師母 學術期刊撤稿道歉 取材自上游新聞
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中國科學院西北生態環境資源研究院博導、凍土學家徐中民七年前在中國百強學術期刊《冰川凍土》發表的論文，近日在朋友圈刷屏，在微博登上熱搜，該文中闡述「導師的崇高感和師娘的優美感」。涉事期刊《冰川凍土》編輯部12日回應，承認刊發前審核不嚴，將對該文撤稿，並鄭重致歉。期刊主編程國棟申請引咎辭職。

對於該論文，網友表示「瞎胡鬧」、「大開眼界」、「天下之大無奇不有」。最可笑的是，這篇論文居然有七次被引用，網友留言說，「別的我都懂，就是那七次被引用，引用的人是咋想的？」還有網友直接表示：這是侮辱科研。「這種馬屁文章也可以當科研成果發出來？能不能不要侮辱科研？」

澎湃新聞報導，徐中民在論文中談及的導師是中國科學院院士程國棟。《冰川凍土》期刊官網顯示，程國棟為該期刊主編。

程國棟表示，徐中民在《冰川凍土》上發表的這兩篇文章與《冰川凍土》的學術定位不符。《冰川凍土》期刊已在期刊的微信公號和交流群中發布撤稿聲明，並正研究進一步善後工作。主編程國棟申請引咎辭職。

據報導，這兩篇文章均提到，該項目由「國家自然科學基金重點項目資助」，依託單位為中國科學院寒區旱區環境與工程研究所，屬重大研究計畫，資助金額為200萬人民幣。徐中民在論文中稱，「我的導師程國棟，上海人，胸懷博大，成為中國科學院院士已20年，『移山造海』的成果豐富，實乃國之棟梁，望之可讓人頓生一種崇高感。」在論述「師娘的優美感」時寫道，「師娘美，其風姿綽約，雅致宜人。師娘現在儘管年齡已大，但風韻依然高絕，形象更顯雍容華貴。在師娘的優美中潛伏著女性的大道之美，這遠遠超過了她的外表形體美。」

該文引發網友熱議，有評論稱「看到這些文字基本上都是汗毛豎立、雞皮疙瘩掉一地」。評論表示，俗話說「千穿萬穿馬屁不穿」，出現這樣一篇馬屁文章不足為奇。

北京青年報評論文章也指題目是「生態經濟學集成框架的理論與實踐」，卻幾乎全篇都在誇導師和師母的光輝事蹟與崇高品性，再加上各種人生感悟，實屬罕見。這樣的論文被網友稱為「神論文」，一點也不為過。

評論稱，這樣的內容能作為專業論文刊發在中文核心期刊上，無疑嚴重褻瀆學術期刊的嚴肅性。對學術界來說，該論文，不能僅當一個笑話看，也不應簡單視為作者「學術不端」。

另據上游新聞報導，徐中民否認刻意吹捧導師，稱自然科學家需要情感注入。他表示，熱議文章表面看起來有點問題，但實際潛伏得非常深刻，對目前地理學沉溺於科學的預測未來是很大的補充。

北京院士

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