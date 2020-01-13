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波士頓擁房產 李娜再砸1060萬美元買紐約公寓

2020-01-13 16:26世界日報 中國新聞組／北京13日電

曝李娜花1060萬美元購紐約公寓 中新社
曝李娜花1060萬美元購紐約公寓 中新社
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曾拿下了法網和澳網冠軍的中國網球名將李娜，雖然早在2014年宣布退役，過上相夫教子的生活，但卻一直沒有遠離外界視線，無論是進入網球名人堂還是亮相綜藝節目都引起世人關注。近日，據tennisworldusa報導，這位大滿貫冠軍去年底以1060萬美元的價格在紐約買下一套公寓。

網易體育引述報導，李娜買下的這套公寓位於紐約的哈德遜廣場，前房主當初花費872.1萬美元買下，如今以1060萬美元的賣給了這位中國巨星，價格上漲了大約22%。

tennisworldusa網站還簡單介紹了這套房產的情況，指這筆交易於2019年12月20日完成，公寓有三間臥室，房間有落地窗，面積是2335平方英尺，約合每平方英尺花費4540美元，並指李娜在波士頓還擁有一處房產。

其實在球員時期，李娜就是運動員中的「富婆」，吸金能力十足。如今即便退役，李娜依然是廠商的寵兒，即便是1060萬美元的高價房產，對李娜來說也沒有太大困難。

報導還提到，李娜在2006年嫁給姜山，曾在綜藝節目中含淚向姜山表白：「我覺得我可以背叛全世界，但是不可以背叛姜山。而且我也認為，就算全世界背叛了我，我都有那個能力去接受，如果他背叛了我，我可能會死得很慘。」

消息還指出，李娜2006年1月與姜山結婚，兩人2015年6月有了第一個女兒。之後，李娜又有了兒子。

紐約北京波士頓

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