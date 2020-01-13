兩岸消化內鏡培訓基地 落腳廈門

海峽兩岸消化內鏡培訓基地日前在廈門大學附屬中山醫院成立。該培訓基地由廈門大學附屬中山醫院、台灣高雄醫學大學附設中和紀念醫院等共同建立。未來，兩岸將以廈門大學附屬中山醫院為基地，共同培養年輕醫生，利用大數據在診斷技術、診斷標準上開展科研，讓醫療合作成果惠及兩岸民眾。

新華社報導，台灣高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長吳登強表示，基地的設立是兩岸醫學界十多年來在消化科交流結出的「果實」。

「大陸在治療消化科疾病上快速累積經驗，醫療水平也在快速成長。大陸的病例很多，一些新的治療技術和經驗可以得到實踐和驗證。」吳登強說，台灣的病人儘管較少，但較早就開始與國際信息接軌，學習國際上的先進治療技術。基地的建立可以讓兩岸在研究設計、經驗交流上發揮互補作用，共同進步。

廈門大學附屬中山醫院副院長任建林表示，廈門大學附屬中山醫院消化內科是全大陸首批國家級臨床重點專科，也是福建省消化內科領域唯一的大陸國家重點專科。內鏡培訓基地的成立將進一步促進海峽兩岸青年人才培養，對兩岸內鏡診療水平、早期病變防控起到積極作用。

由海峽兩岸醫藥衛生交流協會主辦的海峽兩岸消化內鏡新技術培訓班近日在廈門舉辦。來自兩岸及香港、澳門等地的300多名業界專家聚會廈門，針對消化道腫瘤早癌篩查、消化內鏡早癌內鏡微創技術、超聲內鏡規範診療技術等熱點問題展開討論和交流。