平潭兩岸融合區 台灣元素濃

台北市內湖區婦女會理事長邱瑞蓮兩年前帶著台灣社區治理的理念到福建省平潭綜合實驗區，成為該實驗區澳前鎮的台康社區營造師。 在台康社區，她策劃開展「社區營造師」種子培訓班，邀請台灣專家授課；與社區幹部達成更多的共識，合力經營社區。

中新社報導，台康社區裡，台灣元素越來越濃郁。邱瑞蓮的目標是，台康社區建成台胞來到平潭的第一理想家園。有著三百多年歷史的平潭上樓村，也請來台北文山區忠順社區里長曾寧旖傳授社區營造經驗和台灣設計團隊打造寓意上樓跟台灣相會的「樓台會」，如今上樓村成為對台基層交流窗口。

去年大陸首個台胞社區建設項目在平潭啟動，「由台灣規劃單位設計、台灣營造企業施工、台灣建設標準驗收、台灣同胞入住、台式物業管理」；大陸首個「一站式」台胞台企服務中心在平潭設立，首創由台灣青年直接服務台胞台企，涵蓋企業註册、項目投資、職業認證等8大類157種服務；向台胞頒發金融信用證書在平潭首創，為台商台胞開展金融授信試點。

此外，平潭向台胞推出「麒麟卡」，持卡可享受存取款、購買收益性產品、消費、手機支付等服務；發出大陸首批台灣職業資格直接採認的職稱證書。

「構建兩岸社會融合樣板區」，成為平潭深化兩岸融合發展的著力點。平潭綜合實驗區黨工委副書記、管委會主任林文耀表示，2020年平潭要深化兩岸基層融合，加快建設台胞社區，培育8個兩岸基層融合示範村居，採取特許經營方式，引進台灣團隊參與美麗鄉村建設。 同時，平潭將深化對台企業資質和行業標準採認，擴大職業資格採信成果運用，推動相關領域應用實例落地；繼續招聘台灣人才參與公共事務管理，建立台灣人才管理服務機制。

平潭還將構建兩岸同胞心靈契合示範區。林文耀提出，建設海峽兩岸交流中心，發揮海峽兩岸南島語族考古教學實習基地、兩岸國學中心作用，吸引更多台胞到平潭參訪；實施創業就業引領計畫，鼓勵更多台青到平潭實習實訓。