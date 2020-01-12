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武漢新型冠狀病毒感染的肺炎 治癒出院4例

2020-01-12 22:38聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

湖北省武漢市衛生健康委員會今（12）日公告，11日零時至24時，該市無新增新型冠狀病毒感染的肺炎病例，治癒出院四例，無新增死亡病例報告。

中通社報導，武漢市累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例41例，已治癒出院6例，在治重症7例，死亡1例，其餘患者病情穩定，患者均在武漢市定點醫療機構接受隔離治療；累計追蹤密切接觸者763人，已解除醫學觀察46人，尚在接受醫學觀察717人，密切接觸者中沒有發現相關病例。　　

武漢市衛健委11日發布通報，在「不明原因的病毒性肺炎」病原體初步判定為新型冠狀病毒之後，組織對現有患者標本進行檢測；截至10日24時，初步診斷有新型冠狀病毒感染的肺炎病例41例，其中重症7例、死亡1例，2例已出院，其餘患者病情穩定。　　

疫情發生以來，武漢市在國家和湖北省的支持下，各相關部門通力協作，防治工作有序進行。調查發現，患者主要為武漢市華南海鮮批發市場（又稱華南海鮮城）經營、採購人員。武漢市於2020年1月1日對華南海鮮城採取休市措施，並對全市公共場所、特別是農貿市場進一步加強防病指導和環境衛生管理。

據大陸國家衛生健康委員會11日表示，為維護全球衛生安全，大陸將與世界衛生組織（WHO）分享武漢「不明原因的病毒性肺炎」病例中檢測到的新型冠狀病毒基因序列信息。

患者肺炎

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