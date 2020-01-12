香港眾志刪「民主自決」綱領 疑為參選鋪路

眾志成立以來一直主張「民主自決」，但此「最高綱領」已刪除。 香港01資料圖片 分享 facebook 創立以來一直主張「民主自決」的香港眾志，近日突然決定更改綱領，宗旨由「推動香港民主自決」改為「推動香港的民主與進步價值」，政圈猜測此舉是為參選9月立法會選舉鋪路。

眾志成員過去兩年參選立法會及區議會，均被選舉主任拒諸門外，眾志秘書長黃之鋒更被內地官媒批評為「港獨頭目份子」，今次眾志刪除「民主自決」綱領，是否代表掃除了入閘參選的障礙？

劉兆佳：不止考慮組織綱領

眾志常委周庭於2018年報名參加立法會補選，但選舉主任指周庭所屬的眾志主張「民主自決」，認為香港「自決」公投是否獨立，質疑她並不擁護《基本法》及效忠香港，裁定其提名無效。眾志另一核心人物黃之鋒去年報名參選區議會，雖未有填上眾志的政治聯繫，但選舉主任指黃之鋒擔任眾志要職，未與眾志的「自決」主張劃清界線，認為他並非真心摒棄港獨作為自決前途的選項。

眾志今次刪去「自決」綱領，改為「推動香港的民主與進步價值」，未有再觸及「自決」等敏感字眼，成功入閘的機會會否提高？全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，選舉主任作決定時，不只考慮參選人的組織綱領，亦要視乎個人言行，「係咪徹底同過去立場決絕，覺今是而昨非？政治立場係咪真係有轉變？」

劉兆佳說，根據人大常委會就《基本法》第104條釋法，公職人員宣誓須對中華人民共和國「及其」香港特別行政區作出法律承諾，若有人脫離了某組織，但平日作出損害國家主權、安全及發展利益的行為，亦難以符合法律標準。

網民理解「跪低」 「入咗閘先講」

眾志主席鄭家朗昨回應傳媒查詢時稱，政府一直封殺香港眾志，認為不會因為他們修改黨綱，就會調整容許眾志入閘參選機會，又指修改綱領是因為不提倡「民主自決」。

有泛民中人指，北京視黃之鋒為「眼中釘」，讓他入閘參選的可能性極低，即使眾志不再提「民主自決」，但仍可循不同方面「審視」其參選資格。他又指，眾志若要派人參選，可能要擬定「Plan B」，由無政黨背景、無公開發表過「自決」等言論的人出戰，最佳人選當然是區諾軒，而在區選擔任黃之鋒後備的林浩波，以及已退出眾志的袁嘉蔚，亦可考慮。

對於眾志刪去「自決」綱領，有「連登」網民形容是「跪低」，但更多的是「入咗閘先講」，未有與眾志「割席」，反而認為要「play smart」。 眾志能否入閘參選成為疑問。 香港01資料圖片 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》