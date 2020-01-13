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河南淮陽 發現4200年前車轍痕跡

2020-01-13 02:13聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

「河南淮陽平糧台遺址發現的車轍痕跡，距今至少4200年，是中國迄今發現的年代最早的車轍痕跡，對研究中國車輪的發明、車的起源具有重要學術價值。」2019年淮陽平糧台考古隊領隊、北京大學副教授秦嶺說。

新華社報導，近日召開的河南省文物考古研究院2019年度考古成果交流報告會上，秦嶺公布的這一研究成果引發學界關注。

據介紹，考古人員在遺址南城門附近發現了早期道路路面。路面之上，多處車轍痕跡寬0.1至0.15公尺，最深處0.12公尺，最明顯的一條長達3.3公尺。其中，一段車轍雙條並進，間距0.8公尺，被專家初步判斷為「雙輪車」車轍印跡。

「由於無法對車轍痕跡直接測年，研究人員根據打破有車轍路面的龍山時期墓葬的測年數據判斷，路面及車轍的使用距今至少4200年。」秦嶺說。

此前，考古工作者在河南偃師二里頭遺址曾發現夏代車轍，將中國用車的歷史上推至距今3700年左右。淮陽平糧台遺址車轍的發現，又將中國車的起源至少提前了500年。

中國的車起源何處？怎麼起源的？秦嶺認為，依據已有考古資料，人們尚不清楚中國最早的車是什么形態，新的考古發現將不斷推動相關討論。

古代文獻中，有黃帝、夏禹或夏禹時的奚仲發明車的說法，也有記述夏啟曾動用戰車征伐有扈氏，商湯伐夏桀時曾動用了不少戰車，甚至夏代已有了管理車政的官吏車正，說明夏代車子及用車制度已相當發達。

目前，中國車的起源仍是頗受關注卻又懸而未決的問題。

平糧台遺址是中國目前保存較好、面積較大的一座龍山文化古城。為進一步揭示城址布局結構，經大陸國家文物局批准，2014至2019年，河南省文物考古研究院聯合北京大學考古文博學院對遺址系統發掘，總發掘面積4360平方公尺。

考古遺址秦嶺

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