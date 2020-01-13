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史上首次 豫園燈會AI喊亮

2020-01-13 02:13聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

2020年豫園新春民俗藝術燈會11日晚間亮起主題彩燈。今年豫園燈會首次加入科技元...
2020年豫園新春民俗藝術燈會11日晚間亮起主題彩燈。今年豫園燈會首次加入科技元素，每晚6點，AI系統會用語音「喊亮」整個豫園。 中新社
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11日晚，隨著一句「天貓精靈，點亮豫園」，上海豫園中心廣場，維妙維肖的3D投影拉開了當天燈會的序幕。

豫園燈會是所有上海人過年的年味，也是上海的一張城市名片。

中新社報導，用說話的方式「喊亮」燈會，這在豫園歷史上還是首次。最早提出這一創意的是「90後」美女燈控師孫晶晶。作為團隊中最年輕的成員之一，孫晶晶的創意都來自於生活中用到、看到的科技元素：「上海的冬天太冷了，在家裡我就會用『天貓精靈』來開關燈，這樣就不用下床。後來工作中遇到大型燈組的控制問題，我就想到了用『天貓精靈』來操控。」

豫園燈會的彩燈分散在各個商業樓宇，之前的燈控系統相互獨立，每到開燈時，就需要工作人員爬樓，手動打開一個個開關，觀燈時會出現延時。現在，只需在總控室放置一個AI設備，燈會上所有的彩燈就能統一行動，提高觀賞效果。

看到動態的3D效果被投影在傳統彩燈上時，「60後」老燈匠萬松濤不禁感嘆，2個多月的反覆推敲與修改都是值得的。傳統的彩燈製作全部依賴手工，為了讓投影效果與彩燈實現100%的吻合，對布料的選擇、顔色運用都要重新調整，這對與傳統燈綵文化打了20多年交道的萬松濤來說，是「老燈匠」遇上了新問題。萬松濤在反覆比對後，選擇密度高的色丁布作為此次彩燈的布料，效果達到預期。

豫園文化商業集團燈綵事業部總經理徐翀表示，如今的「90後」、「00後」對傳統彩燈沒有感覺，為吸引年輕人回歸傳統文化，豫園嘗試在傳統燈會中融入時代感，增加科技元素。

本屆燈會還嘗試光影、光纖、LED等新技術與彩燈疊加，九曲橋畔將亮相一座名為「江湧．魚旎如意」的新媒體燈組裝置，它由3000多片魚形偏光膜組成。白天與夜間，隨著光線不同，將呈現出不同的璀璨光影。

在科技手段幫助下，從去年開始，豫園燈會上的年輕人明顯增加，本地遊客出現回流。

燈會上海天貓

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