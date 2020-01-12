漢聲「大過鼠年」海報書 誠品生活蘇州展出

漢聲「大過鼠年」海報書。圖／誠品提供 分享 facebook

漢聲「大過鼠年」海報書，12日起在誠品生活蘇州展出，漢聲總策劃黃永松表示，過年是中國人最重要的傳統，是中國人生活方式的縮影，這些年來每年都會在新春之際出版年畫合集，有趣的是這麼多年竟然沒有過重複的，可見中國傳統文化豐富。

黃永松坦言，作為文化工作者有時候挺勞累的，有時候也挺寂寞的，但總會有同行的鼓勵，「所做的不僅是記錄，更透過發掘留存了許多技藝。」

對於傳統工藝愛好者來說，漢聲雜誌是重要的知識來源，黃永松以「鼠來天開，萬象更新」為題做客誠品大講堂，從年俗聊到年畫，要傳達春節不僅是延續著一種文化習慣，也體現了中華文化的傳統情懷。

黃永松指出，如今正值大陸春運期間，返鄉人潮如湧，城鄉幾十億人次的人口大移動，為的就是回家相聚團圓，因此年要大過、過好，這是你我都力所能及的文化傳承。

現場還展出不少古早童玩，北京漢聲巷總經理溫碧光表示，與其花錢去買一個現成的玩具，不如利用隨手可得的材料來動手做，對孩子才會有啟發性。

主辦方還安排了一個彩蛋，原來在展場台階下精心布置了一個小洞，小洞口還貼上「鵲喳沒放春盈戶，鼠報年來福滿門」對聯，誠品生活蘇州品牌公關部余至美表示，裡面的小老鼠們也非常愛看書，洞裡也準備了很多書，讓鼠年也可以充滿書香味。

自1994年始，漢聲雜誌每年出版以當年生肖為主題的「大過新年」系列海報書，從守護家宅的門神開始，展出剪紙、版畫、刺繡、石雕、木雕、面花、泥塑等各項民間美術品。