大陸春運啟動 人臉辨識提高運能

中國大陸春運已正式於1月10日開始，並將於2月18日結束。預計2020年春運期間將有30億人次運輸。（photo by Wikipedia） 分享 facebook 大陸春運已於10日啟動，為期40天、30億人次堪稱地表最大遷徙，春節前後每天都有5千多班火車運行，還導入最先進的人臉辨識系統。機場則每天至少加開至17,000趟班次，比去年再增加13.3%。台灣旅客過年前後若想赴對岸旅遊，宜多留意相關交通資訊。

交通運輸備受考驗

根據《CNN》報導，今年是自2012年來最早的農曆新年，這也意味著工人開始返家的旅程將與大學生寒假返鄉時間重疊，給國家運輸設施帶來更大的壓力。包括汽車旅行24.3億次（比去年減少1.2%），鐵路旅行4.4億次（增長8%），航空旅行7,900萬人次（增長8.4%）和海上旅行4,500萬人次（佔9.6%）的增長。

國務院與7部門在記者會中宣布了今年的統計數據和春節特殊措施：中國已經擁有世界上最大的鐵路網，到2019年已建成8,489公里（約5,275英里）的新鐵路線，其中包括5,474公里的高鐵。在高峰期的夜晚，將部署更多的高速火車，每晚總共157.5班火車。

導入人臉辨識

相較往年乘客在櫃台排隊買票、取票加上現場查驗身份耗時，未來透過「支付寶二維碼」以及「臉部辨識」等功能，乘客不需提前買票，也不用怕忘記攜帶身分證，只要打開支付寶、掃瞄人臉確認身份，便可迅速地進站，整個過程最快只要3秒鐘，每位乘客平均能節省15分鐘以上。

除了高峰旅行日（20~22日和31~1日）外，許多以前售罄的路線仍然有票。全國1,000多個火車站有電子票務登記系統。去年，北京大興國際機場也開業，民航總局估計春運將運送1.9億乘客，航班數量比平常增加15%。交通運輸部總工程師王陽說，將利用約790,000輛公共汽車和19,000艘船來運送返鄉者。

旅客人數超越往年

根據《中國網》消息，中國交通運輸部表示，10日是春節旅行高峰的第1天，總計有6,961萬人次旅客，比去年增長了3%；總共有1,173萬人次火車旅客，比去年增加了23%；同天的公路旅行人次下降了0.8%，為5,522萬次。航空旅客旅行增加了12%，水路旅行增加了9.8%。

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