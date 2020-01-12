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中紀委點名：外交部用人視野不寬

2020-01-12 17:43世界日報 中國新聞組╱北京12日電

中央紀委國家監委網站10日公布19屆中央第四輪巡視反饋情況。包括外交部、司法部等37家被巡視單位黨組被指出存在各種問題。其中，外交部被點名「選人用人視野不寬」，引起關注。

中新網報導，本輪巡視包括了37個中央和國家機關，涵蓋政法、外事、科技、黨校、群團等多個領域。觀察37份問題清單，諸如形式主義、官僚主義等，一些部門存在的通病被點出。

中央紀委國家監委網站公布，2019年9月至11月，中央第五巡視組對外交部黨委進行常規巡視。

中央第五巡視組組長楊正超指出，在巡視過程中外交部存在學習貫徹習近平外交思想和黨的路線方針政策不夠深入，自覺運用習近平外交思想所蘊含的立場觀點方法分析形勢、破解難題、服務大局不夠，統籌國內國際兩個大局履行職責使命有差距；形式主義、官僚主義問題依然存在；基層黨建存在不足，選人用人視野不寬等問題。

外交部長王毅在主持會議時表示，中央巡視組對外交部黨委開展巡視，充分體現了以習近平同志為核心的黨中央對外交事業、對外交部的高度重視和關心愛護。我們必須認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平外交思想，勇於自我革命，解決一系列理論上、機制上、能力上存在的問題。

外交部習近平

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