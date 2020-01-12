為3元停車費吵了40分鐘 收費員雨中向車主下跪

收費員跪地攔在車前，車主才把停車費交了。 視頻截圖 分享 facebook

陝西咸陽市秦都高鐵站外，一位車主與停車場收費員為了3元（人民幣，下同，約0.4美元）起爭執，冷雨中相持40多分鐘，最後收費員向車主下跪。這段視頻引起網路熱議，有網友說，遇事要冷靜，多換位思考，相互體諒，問題就好解決了。

華商報報導，視頻中下著小雨，一輛灰色轎車10日下午從停車位離開，收費員來收取3元停車費，車主稱自己只停了十幾分鐘，收費員便解釋停車場是按次收費，每次3元，對方始終聽不進去，雙方僵持40多分鐘。突然間，收費員跪地攔在車前，最後女司機在路人勸說下付錢離開。

當事收費員妻子表示，車上坐的並非女司機，而是一個30歲左右的小伙子。「當時氣溫很低，下著小雨，因為停車費問題丈夫和車主溝通了40多分鐘，半個褲腿都濕了。跪地實屬無奈之舉，並不是想引起別人同情。」

收費員表示：「相持中我說了一句你在車上吹著暖風，我在下面凍著，這停車費就當我替你認了。」沒想到這句話把車主惹怒了，他先打客服電話證實收費標準後，又打電話投訴服務員態度有問題，要求重新派個收費員。

由於收費員的工資每月2700元（約390美元），其中300元（約43美元）是績效，收費員遭車主客訴，擔心會被扣工資，加上相持了40分鐘，他一衝動便給對方跪下了，後來一個路人過來勸說，車主才把停車費交了。

收費員表示，自己在這裡工作時間長了，和很多車主都熟悉，不少去西安、寶雞坐高鐵的車主都會把鑰匙留給他，有空位時幫車主把車停好。他展示了自己口袋裡十多枚車鑰匙，「這是因為大家信任我，我們的工作也需要更多人去理解」。

對於車主與收費員相爭，有網友表示，「這就是典型的欺負老實人」「3元停車費都給不起？」，但也有網友批，「高鐵停車場跟一般私人停車場不一樣，本來就應該半小時內免費」「態度不好被投訴，又下跪博取同情」。