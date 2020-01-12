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擅鋪地下光纜惹毛4大通信商 河南文明村被集體斷網

2020-01-12 17:13世界日報 中國新聞組／北京12日電

來源：YouTube

獲列「全國文明村」的河南安陽市袁薛莊村，近日被曝「惹毛」中國四大通信營運商，慘被全面斷網。據悉，該村因進行鄉村建設，自行鋪設地下光纜，隨後要求營運商支付租用費用；營運商認為此舉違反相關條例，便聯手中斷該村網路服務。村民說，目前手機只能接打電話，不能上網。

紅星新聞報導，一份「關於文峰區寶蓮寺袁薛莊村被迫停止通信服務的公告」（下稱「公告」）在網上引發關注。內容顯示，中國移動、中國聯通、中國電信三大運營商和中國鐵塔集體中斷服務，「運營商及鐵塔公司暫時無法提供貴村內手機通信相關的服務，也不再受理貴村的網絡信號投訴。」

該村黨支部書記張保生指出，該村目前正在開展鄉村振興工作，袁薛莊村是全國文明村，也是示範村，所以帶頭推進建設工作，需要將電纜入地。但四大公司於7日剪斷了該村的網絡，「導致我們村和隔壁村兩個村的人現在電腦和網絡電視都不能用，手機只能接打電話，不能上網。」

網上多數聲音認為，「村委會啥都不懂，為了好看私自動運營商光纜，動完再告訴人家，村裡難道不反省反省？」。新京報刊登署名評論指出，若村裡對通訊設施的改造真的是「先打後奏」，未免有點「過頭」。

北京

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