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中國罕見同志廣告 收獲好評和質疑

2020-01-11 20:22德國之聲 德國之聲中文網

阿裡巴巴（Alibaba）旗下的電子商務平台天貓（Tmall）本周在網絡上发布了一則非同尋常的宣傳廣告。在這部片長22秒的廣告裡，一名年輕男子在春節假期將另一名男子帶到家中吃飯，家人做出不同反應。

整部廣告片中雖然沒有直接提及「同性」話題。但卻引发了網民、尤其是LGBT群體的廣泛關注。#天貓廣告片出現同志情侶#的話題在新浪微博上引起186.5萬的閱讀量。中國媒體「鳳凰網」稱，這是大陸主流廠商廣告中首次出現「同志」情節。

擁有59萬微博粉絲的情感博主LoveMatters发布天貓的廣告視頻並稱贊道：「大公司對性少數群體進行支持，是讓性少數群體獲得可見度、被社會公眾看到並認可的重要因素之一。謝謝天貓！」這條博文被轉发3萬多次，收獲11萬多次點贊。

有網民表示：「天貓這個'吃瓜'立場就很聰明，不直接說支持還是不支持，但能夠正視它就已經是了不起的一步了。」還有人坦言：「哭了，我也渴望能帶他回家，也希望能被帶回家」。

上海驕傲節的聯合創始人Raymond Phang 接受法新社采訪時將天貓的廣告稱作「絕妙的點子」，「在重要的節日期間觸及家庭包容的話題。」他補充說：「LGBT群體通常都不會被提及，在網上的可見度幾乎為零。」

北京同志中心不願透露全名的段（Duan，音譯）先生認為，天貓的廣告進一步提高了中國LGBT群體可見度的，「我們為此感到高興，並對其表示鼓勵」，他如是說。

不同的聲音

中國知名同志導演範坡坡在接受德國之聲采訪時則提醒：「中國的輿論大環境其實在不斷收緊，當然包括同性內容。另外，本身沒有什麼權益的LGBT群體也要謹防被過度消費以及被引誘消費。」

確實，在天貓廣告視頻的評論下不難看到另一種聲音，有網民感嘆：「同性戀的錢真好賺」。同樣发布天貓廣告、擁有182多萬粉絲的「同志之聲」微博賬號在視頻下留言：「本條廣告收益 ¥5000元已捐入同志之聲，用於发展 #同志之聲同志生命熱線 #項目」。

天貓的廣告讓人不禁想起2014年當當網的男男牽手海報，不同之處在於這張海報最終未在任何官方渠道使用。當時，當當網CEO李國慶在自己的微博上曬出海報，配以文案：「我怕有色眼光，但我敢認真去愛，敢做敢當當。」

《紐約時報》曾在一篇以中國最大同志交友應用Blued（淡藍網）獲得數千萬元人民幣融資為引子发表的文章中分析，聚焦LGBT人群的「粉紅經濟」在西方因商業目的被質疑，在中國內地則客觀上增強了這個群體的可見度。

就在「粉紅經濟」引起關注的同時，2017年6月，中國網絡視聽節目服務協會通過了《網絡視聽節目內容審核通則》，其中第八條將同性戀界定為「表現和展示非正常性關系、性行為」的「渲染淫穢色情和低級庸俗趣味」的「應予刪除」的內容。

次年4月，新浪微博宣布，針對其網站上色情和暴力內容的清理行動，也會針對同性戀題材。這一消息引发大量#我是同性戀的#標簽，抗議聲勢之大，以至於新浪最終決定縮小「清理」工作的範圍，把重點放在「色情、暴力和血腥內容」上，而不是同性戀的題材上。

據估計，目前中國的LGBT（女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者與跨性別者）人數約有7000萬。中國於1997年停止將同性戀者視為犯有「流氓罪」，並於2001年才開始承認同性戀不是性變態類精神病。

本文章由德國之聲授權提供】

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