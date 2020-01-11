親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
武漢爆不明肺炎
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

2020總統暨立委選舉 即時開票請鎖定聯合新聞網

高雄竟率先開完票？ 民政局曹桓榮驚：怎麼可能、亂來

豪宅、情色…加拿大華人富豪愛炫 孟晚舟「躺槍」

2020-01-11 16:16世界日報 中國新聞組／北京11日電

加拿大華裔富豪苑剛被表姊夫趙利殺害並分屍案，震驚當地華人生活圈。自由亞洲電台報導，此案不只是家庭暴力，還涉及炫富、情色等糜爛的中國移民生活，令人瞠目結舌。此案最終判決後，華為公司財務長孟晚舟在溫哥華的豪華生活也成為加拿大主流圈關注的焦點。報導稱，孟晚舟名衣豪宅也隨著熱議話題而「躺槍」。

報導稱，苑剛被趙利殺害並分屍案，受到中國及各地華人、乃至主流媒體高度關注。苑剛被殺後，外界開始了解這個大家庭扭曲的人生。苑剛在2007年透過假結婚方式移民加拿大，隨後辦理離婚，私生活也多彩多姿，有五個自稱為苑剛生下子女的華裔女子，先後在法庭作證，其中證詞包括苑剛幾乎一天換一個女人還拍攝性愛視頻等。

趙利一家人比苑剛早移民加拿大，妻子李小梅是苑剛的表姊，但與苑剛無血緣關係。趙利夫婦和女兒趙一銘因幫助苑剛打理生意和家務，也開始擺闊。

報導引述移民加拿大近30年的沈先生說，這起案件包含中國富豪移民詐騙、富豪炒房、情愛生活等，讓加拿大對華人的印象就是「窮得只剩下錢」。大學生李子寧說，校園內不乏成天開名車、穿高檔名牌的中國學生：「這種炫富的扭曲現象，把華人形象都搞砸了。」

報導並指出，就如孟晚舟住在1000多萬的豪宅中，幾次出庭都穿著名牌亮相，包括曾背著價值8200美元的愛馬仕包，腳上穿著價值1965美元的鑲仿寶石花輕便鞋，也成了加拿大主流圈關注的焦點。

加拿大移民分屍案

延伸閱讀

加拿大檢方：孟晚舟涉詐欺 無須考量美國制裁法

加媒：吳釗燮示警加拿大 勿在北京要求下屈服

加拿大貝爾執行長：華為設備品質一流 是合作好...

加國總理主張先解決華為孟晚舟案 美中再簽貿易...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

昆山前市委書記杜小剛 當選無錫市長

2020-01-11 16:33

女友多達百人、還想染指外甥女…中國移民富豪移民加拿大被剁108塊

2020-01-11 16:16

150萬斤血橙告急…竟是假悲情 騙網友「含淚下單」

2020-01-11 12:58

不懂法律 河北男子賣41隻鸚鵡 下場變這樣…

2020-01-11 12:57

溫州驚現「柴油魚」 假鮮活真坑人

2020-01-11 12:57

支付寶賀歲片「到哪兒了」 瞬間戳中淚點

2020-01-11 00:18

春運上路 電子票、刷臉進站…科技味更濃

2020-01-10 23:31

廣角鏡／哈爾濱點冰成「金」

2020-01-10 23:29

先安檢後看病！大陸醫院首日搜10把「水果刀」

2020-01-10 15:38

遭重判9年 王怡牧師轉往監獄不再上訴

2020-01-10 15:34

「四川美女市長」收賄200萬 網友歪樓：女人一定要化妝

2020-01-10 14:30

春運首日39萬旅客從上海出發 午後出現人潮

2020-01-10 14:25

大陸宣示從重懲處襲警行為 不得視為一般故意傷害

2020-01-10 14:04

地鐵苦等恩人1年 四川八旬婆婆受傷後學直播繼續找

2020-01-10 14:01

19年前夫病逝路人捐助 婦尋好心人參加女兒婚禮致謝

2020-01-10 14:00

2娃連夭折 江蘇爸媽感念當年陌生人救助簽器捐救12人

2020-01-10 13:48

上海大學應屆畢業生平均起薪已逾台幣3萬元

2020-01-10 11:09

唾液測出孩子天賦？「神算命」連央視都要找專家澄清

2020-01-10 11:00

小鎮直播 成大陸人囤年貨新潮流

2020-01-10 02:09

生物多樣性大會 10月昆明舉辦

2020-01-10 02:07

三江源國家公園 今年正式設立

2020-01-10 02:07

兩岸春節加班機 近10年最少

2020-01-10 01:27

想進軍中國內需市場？ 先搞懂這5大行銷術語

2020-01-09 21:23

2019數據報告出爐 微信用戶最愛的表情貼圖是這個！

2020-01-09 17:32

大陸官方表態 房地產不可能再現高速增長神話

2020-01-09 17:31

中國高淨值家族 近3成財富起源於房地產

2020-01-09 16:15

百億帝國權健組織、領導傳銷活動罰1億人民幣 老闆判9年

2020-01-09 15:52

提高天花板！微信將取消好友最多5000人的設置上限

2020-01-09 15:47

痛失4歲女掀權健騙局 周洋父：後悔輕信、繼續維權

2020-01-09 15:45

平均79歲的犯罪集團被判刑 案發現場派救護車待命

2020-01-09 15:36

一等數個月… 澳簽遭卡關 165中國留學生聯名維權

2020-01-09 13:11

拆遷款不分老母 兒：等她去世再簽

2020-01-09 13:10

同樣北漂 台青喊苦…為何陸青卻能活出創意？

2020-01-09 11:00

空品變好了 廣州藍現身天際

2020-01-09 01:52

港海洋公園 申請擴建樂園

2020-01-09 01:52

廣東淨網 近百億項個資被盜

2020-01-09 01:52

天津海關退運1.5萬噸洋垃圾

2020-01-09 01:52

白雪換黃金 東北搶攻冰雪旅遊

2020-01-09 01:52

陌陌發布《2019主播職業報告》24.1%月入人民幣逾萬元

2020-01-08 22:48
看更多

熱門文章

死亡第一例！武漢新型冠狀病毒肺炎另有七人重症

2020-01-11 08:19

支付寶賀歲片「到哪兒了」 瞬間戳中淚點

2020-01-11 00:18

太好奇！2020大選前夕 大陸社群媒體密切關注選舉新聞

2020-01-10 18:54

香港眾志成員來台前被捕 陸委會籲港府開放看待

2020-01-10 18:44

大陸秀野戰廚藝 5個人1小時可煮出300人份飯菜

2020-01-11 12:22

涉嫌非法炒股 台灣名嘴多人遭上海檢察院提起公訴

2020-01-11 13:49

武漢不明肺炎 中國專家：患者病情多可控制

2020-01-10 23:34

取得新型冠狀病毒基因序列 台灣最快一周建立4小時快篩

2020-01-11 14:30

陸委會前官員預測 選後陸對台「硬的更硬，軟的更軟」

2020-01-11 00:02

港人請願獲回應 德國會將討論香港局勢

2020-01-10 18:56

武漢肺炎出現首名死亡案例 疾管署下午統一說明對策

2020-01-11 08:48

人民幣走強 短線將叩關6.9

2020-01-11 03:16

港交所總裁：反送中香港經濟損失浮現

2020-01-10 19:00

中共中央巡視組指 收到反映國台辦領導的問題線索

2020-01-11 15:06

「武漢肺炎」首宗死亡病例 患者為61歲男性

2020-01-11 11:21

兩岸心靈契合 陸學者提4撇步

2020-01-10 23:58

反送中抗爭動盪 22%港人疑似憂鬱症

2020-01-10 23:42

中日將簽第5份政治文件 日先磋商

2020-01-10 23:35

武漢肺炎 港大教授：等內地提供新冠狀病毒基因圖譜

2020-01-10 19:03

管浩鳴：陳同佳赴台意願不變 誰當選總統不影響

2020-01-11 16:26

女友多達百人、還想染指外甥女…中國移民富豪移民加拿大被剁108塊

2020-01-11 16:16

外交部駐港特派員謝鋒：相信香港會浴火重生

2020-01-10 18:58

41公務員被捕 31人停職 港府「零容忍」

2020-01-11 13:05

大陸金融副省長 再添一例

2020-01-11 03:15

春運上路 電子票、刷臉進站…科技味更濃

2020-01-10 23:31

昆山前市委書記杜小剛 當選無錫市長

2020-01-11 16:33

溫州驚現「柴油魚」 假鮮活真坑人

2020-01-11 12:57

150萬斤血橙告急…竟是假悲情 騙網友「含淚下單」

2020-01-11 12:58

武漢肺炎我列法定傳染病 下周公告

2020-01-10 23:43

香港牧師稱 陳同佳來台投案意願不變

2020-01-11 14:30

不懂法律 河北男子賣41隻鸚鵡 下場變這樣…

2020-01-11 12:57

中千萬被告知搞錯? 領獎人卻是彩票店主表哥

2020-01-11 14:48

滬台協科創平台 春節後上路

2020-01-11 03:15

南韓官方證實 女子發病與武漢肺炎無關

2020-01-11 14:43

豪宅、情色…加拿大華人富豪愛炫 孟晚舟「躺槍」

2020-01-11 16:16

大陸法定數位幣 拚今年推出

2020-01-10 23:36

長江周年晚宴 李嘉誠送祝福 「不變承諾」手冊寓深意

2020-01-11 13:04

部分患者出院 陸專家：武漢肺炎已獲控制

2020-01-10 23:17

搶頭香 陸人行今年可望推數位貨幣

2020-01-10 23:31

廣角鏡／哈爾濱點冰成「金」

2020-01-10 23:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top