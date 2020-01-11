豪宅、情色…加拿大華人富豪愛炫 孟晚舟「躺槍」

加拿大華裔富豪苑剛被表姊夫趙利殺害並分屍案，震驚當地華人生活圈。自由亞洲電台報導，此案不只是家庭暴力，還涉及炫富、情色等糜爛的中國移民生活，令人瞠目結舌。此案最終判決後，華為公司財務長孟晚舟在溫哥華的豪華生活也成為加拿大主流圈關注的焦點。報導稱，孟晚舟名衣豪宅也隨著熱議話題而「躺槍」。

報導稱，苑剛被趙利殺害並分屍案，受到中國及各地華人、乃至主流媒體高度關注。苑剛被殺後，外界開始了解這個大家庭扭曲的人生。苑剛在2007年透過假結婚方式移民加拿大，隨後辦理離婚，私生活也多彩多姿，有五個自稱為苑剛生下子女的華裔女子，先後在法庭作證，其中證詞包括苑剛幾乎一天換一個女人還拍攝性愛視頻等。

趙利一家人比苑剛早移民加拿大，妻子李小梅是苑剛的表姊，但與苑剛無血緣關係。趙利夫婦和女兒趙一銘因幫助苑剛打理生意和家務，也開始擺闊。

報導引述移民加拿大近30年的沈先生說，這起案件包含中國富豪移民詐騙、富豪炒房、情愛生活等，讓加拿大對華人的印象就是「窮得只剩下錢」。大學生李子寧說，校園內不乏成天開名車、穿高檔名牌的中國學生：「這種炫富的扭曲現象，把華人形象都搞砸了。」

報導並指出，就如孟晚舟住在1000多萬的豪宅中，幾次出庭都穿著名牌亮相，包括曾背著價值8200美元的愛馬仕包，腳上穿著價值1965美元的鑲仿寶石花輕便鞋，也成了加拿大主流圈關注的焦點。