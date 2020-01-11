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女友多達百人、還想染指外甥女…中國移民富豪移民加拿大被剁108塊

2020-01-11 16:16世界日報 中國新聞組╱北京10日電

出生於黑龍江的42歲富豪苑剛從河北移居加拿大，他希望娶26歲的外甥女為妻，卻在自己豪宅中被對方父親趙利（音譯）殺害，並被剁成108塊。這起五年前震驚整個加拿大華人圈的「富豪碎屍案」近日開庭審理，法官判處趙利謀殺罪不成立。隨著多次庭審，諸多離奇的案情也隨之陸續曝光，情節被媒體形容為「連電影都不敢這麼編」。

綜合外媒報導，42歲的苑剛（音譯）移居加拿大後和一名華裔女性結婚，拿到永久居住權後離婚，曾擔任加拿大華人聯合總會副會長。據了解，苑剛對豪宅和豪車情有獨鍾，也經常換女友，女友多達100人。再加上島嶼和遊艇等其它資產，法院估算苑剛的總資產約合兩億元人民幣

界面新聞報導，59歲的趙利是苑剛的表姊夫，有一個26歲的女兒叫趙一銘，因參加「公主我最大」（Ultra Rich Asian Girls）炫富真人秀節目走紅。趙利在庭訊中稱，2015年5月2日，他與苑剛在苑剛位於溫哥華價值4000萬元的豪宅中談生意，苑剛提出娶她女兒做為投資的交換條件，他認為苑剛是「亂倫」，但苑剛說趙利的妻子是被家中收養，這不是「近親結婚」。

趙利氣得罵苑剛是「豬狗不如的畜生」，兩人發生口角後打了起來，他拿錘子自衛時掉落，回房內取槍準備與苑剛對峙時，苑剛撿起地上的錘子要攻擊他，兩手扭打時他開了兩槍，第二槍打死苑剛。事發後，他用電鋸將苑剛的屍體分成108塊，裝進塑料袋裡，次日被捕。

苑剛的律師則稱，苑剛和趙利是事發豪宅的共同擁有者，兩人發生衝突是因為趙利向苑剛借錢炒股失利負債累累，貪圖苑剛的財產，趙利的女兒趙一銘也同樣揮霍著苑剛的財產。

報導指出，趙一銘曾在真人秀節目中邀請來賓前往一座價值千萬的私人島嶼並介紹稱：「歡迎來到我的島嶼。」但事實上，她的豪宅豪車和私人島嶼都是舅舅苑剛的。

當地時間周二（1月7日），不列顛哥倫比亞省最高法院大法官特倫斯．舒爾特斯宣判，趙利謀殺罪不成立，不過犯有過失殺人和侮辱遺體罪。

另報導指出，苑剛死後，突然出現7名女性，稱她們的孩子應該繼承苑剛2100萬加元（約合人民幣1.1億元）的遺產。最終法官裁定其中5人有權分到財產。

案發豪宅後來被賣給了一個伊朗家庭。「沒有中國人願意住在這裡」，苑剛的律師說，「因為他們認為這會帶來霉運。」

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