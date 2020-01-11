溫州驚現「柴油魚」 假鮮活真坑人

中國多地菜市驚現「柴油魚」，快死的魚又活蹦亂。 (取材自微信) 分享 facebook

溫州晚報報導，中國多地近年出現「柴油魚」。一些不良流動魚販在魚箱裡添加柴油，讓快死的魚變得「新鮮活躍」，從而坑害消費者。

家住浙江溫州甌海潘橋的詹先生回憶，半個月前，他到甌海潘橋丁腰菜市場買菜時，發現菜市場外的路口有個魚攤，價格很便宜。「我買了一條8斤重的白鰱，只要50多元，看起來活蹦亂跳的。」詹先生把活魚提回家後，發現這條白鰱卻「一動不動」。

詹先生切下半條白鰱和豆腐一起燉給家人吃，「我們吃出很重的柴油味，差點吐出來，整鍋魚都倒掉了。」

第二天，詹先生找到那個魚攤討說法。「那個魚攤老闆說，這些魚一點柴油都不加是不可能的，但他可以賠我一條『保證沒加過柴油的鯉魚』。」詹先生說，他把賠來的鯉魚帶回家紅燒，加了辣椒大蒜後，還是吃出很重的柴油味，火冒三丈的詹先生又趕去找魚販，但對方已不知去向。

詹先生向媒體爆料此事後，甌海區綜合行政執法局潘橋中隊以及甌海區市場監督管理局潘橋所執法人員趕到現場調查時，涉事魚販已帶著所有魚「消失」。

報導指出，柴油中含有致癌有機物質苯並芘以及污染性很強的多種重金屬物質，一旦魚喝了含有柴油的水後，有害物質就會在其體內產生反應，人食用了「柴油魚」，會刺激腸胃，甚至還會出現胸悶、嘔吐等症狀，短時間難以恢復。

多名魚販透露，不良流動魚販往水裡加柴油並不是祕密，其原理是柴油密度比水小可以漂浮在水面，導致水裡空氣變稀薄，迫使魚「活蹦亂跳」，透過不停地喝水、吐氣泡來獲取更多的空氣，讓快死的魚看起來比較「新鮮」，甚至重量也會增加（喝了更多水）。但這種辦法只能用於快死的魚，短時間內能奏效，時間一久，魚照樣會死。