150萬斤血橙告急…竟是假悲情 騙網友「含淚下單」

又見虛假悲情營銷「150萬斤血橙急盼銷路」。 (取材自紅星新聞) 分享 facebook

一篇「150萬斤血橙急盼銷路」文章近日在網上火了。文中稱，四川資中縣蘆高山村150萬斤血橙無人收購，貧困果農陷入無望，其中多名是住在「破敗漏風土房」的「孤苦老人」，文章發出不到一天便超過8萬閱讀量，讓一些網友「含淚下單」。惟當地官方表示，推文不實，是悲情營銷；「孤苦老人」也說，「台詞」都是別人教的。

成都商報報導，該篇文章題為「年前最後6天！四川資中150萬斤血橙急盼銷路，認領孩子們的一個小小心願，寬慰老農們的傾情付出！懇請愛心傳遞！」文中寫道：「眼看只有10多天就過大年（春節）了，天氣愈發寒冷，再過6天快遞也將停運。可就在前幾日，四川資中縣蘆高山村的果農給我們打來了緊急求助電話……。」

推文稱，資中縣蘆高山村150萬斤血橙無人收購，上千戶果農陷入無望，老人的醫藥費、孩子的學費、過年的開銷全都沒了著落。文章還稱，他們連夜穿越800公里到了村裡，發現果農大多是留守老人和婦女，許多老人要麼殘疾，要麼健康堪憂。

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該文描述，58歲的彭全雲因天生殘疾，一生孤苦伶仃，所謂的家也不過是破敗漏風的土房。彭全雲在視頻中說：「家裡還有5000多斤血橙沒賣，歡迎廣大網友給我們把血橙推銷出去。」推文又描述四川山區一群留守的苦孩子，發布者稱，每賣出一件血橙，都會為孩子們捐出人民幣0.5元（約0.07美元）圓夢基金。

報導指出，實際走訪，「58歲老人彭全雲」真名為彭全榮，今年55歲，住著兩層樓房。他表示視頻是去年春節前有兩名自稱是廣告公司幫忙推廣的年輕男子來到村裡，得知他是貧困戶後，便拍攝視頻。但他家血橙年產量僅1000餘斤，「他們就讓我說家裡有5000斤賣不脫。」

資中縣歸德鎮副鎮長唐建銀表示，鎮政府到推文提及的蘆高山村、麻柳河村調查。發現蘆高山村今年血橙已銷售60%以上，「不存在賣不出去的情況。」

報導指出，發布這篇推文的公眾號「飛螞蟻」是上海善衣網絡科技有限公司所有。該公司電商部負責人戴坪鋒表示坦承「可能有點悲情營銷」，但強調他們肯定有捐贈。目前該則推文已刪除。