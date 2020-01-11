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不懂法律 河北男子賣41隻鸚鵡 下場變這樣…

2020-01-11 12:57世界日報 北京11日電

沒文化不懂法，男子出售41只家養鸚鵡獲刑10年。 (取材自上游新聞)
沒文化不懂法，男子出售41只家養鸚鵡獲刑10年。 (取材自上游新聞)
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河北保定警方2019年5月抓獲胥家忠及其他鸚鵡買家、賣家共三人，認為胥家忠銷售國家二級保護動物41隻，已構成非法銷售珍貴、瀕危野生動物罪。11月20日，法院做出一審判決：胥家忠因非法出售珍貴、瀕危野生動物罪，由於涉案鸚鵡均屬人工養殖，故從輕處罰，判有期徒刑10年。

上游新聞報導，河北保定人胥健爺爺去世時留下200多隻鸚鵡，父親胥家忠接手後成立鸚鵡養殖場並辦理了工商營業執照，2018年12月，養殖場向主管部門申請養殖九種二類保護鸚鵡，最終獲得批准。

批准內容顯示，同意鸚鵡養殖場人工繁育太陽錐尾鸚鵡、和尚鸚鵡等九類鸚鵡（不包括綠頰錐尾鸚鵡）；但有明確規定，按審批的野生動物種類進行人工繁育，不得超越審批範圍；出售、利用已批准人工繁育野生動物繁育個體的，另文報批。

然而，由於胥家忠沒文化（小學未畢業），不知出售人工繁育鸚鵡違法，更不知太陽錐尾鸚鵡與綠頰錐尾鸚鵡的區別，因此在申報許可時未寫上「綠頰錐尾鸚鵡」 ，成為有關部門認定為「超越審批範圍養殖」的一大證據。2019年初，因家裡的鳳梨小太陽鸚鵡（學名綠頰錐尾鸚鵡）過多，胥家忠出售了41隻鸚鵡，每隻275元，構成非法銷售珍貴、瀕危野生動物罪。

北京和尚鳳梨

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