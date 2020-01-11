支付寶賀歲片「到哪兒了」 瞬間戳中淚點

支付寶官方微博8日公布一支賀歲片「到哪兒」，描述了一家三口從北京開車回北方老家，路途上突遇大雪，車子在山路中陷入雪地無法開動，手機又沒信號，女主角情緒崩潰，忽然看到了前路有微弱的光，原來是男主角的父母拿著鐵鍬，一點點鏟開道路中央的雪，讓大陸網友直呼「戳中淚點」。

新浪財經報導，這是支付寶為13日將上線的集五福活動所做的預熱片，故事結尾也加入了大陸春運旅途中熟悉的場景，在機場、火車站、長途汽車站，各種方言的問候聲「到哪兒了」，而最後的回答，都是一句句熟悉的「到家了」、「到家就好」，詮釋了「一家人，全家福」的含義，讓人從中感受到「福」字背後的溫暖。

集五福，是支付寶於每年農曆新年前推出的一項活動，使用者參與支付寶活動，集齊「富強福」、「和諧福」、「友善福」、「愛國福」和「敬業福」五福，就可以在除夕獲得支付寶發放的虛擬紅包，活動最初是支付寶推廣社交關係鏈而推出，後已逐漸演變成大陸一種新的年俗。

不過界面新聞分析，從主題和創意來說，支付寶的廣告可以說有些平庸，車子陷入大雪、只能步行回家的橋段在支付寶去年的品牌廣告「七里地」中也曾經出現過。

在春節來臨前的一個月，或許觀眾已看到了100個「團圓故事」：春運路上的種種奔波、年邁父母渴望兒女回家團聚、家人間不同生活方式的碰撞、返城途中帶上的家鄉味、如何換一種方式過年，無論過程如何雞飛狗跳，結尾總是熱熱鬧鬧，這些看上去有些類似的春節廣告故事，核心訴求無非只有一個，在讓人對品牌產生記憶的同時帶入情感，最好還能哭。

似乎在創意上，品牌的春節廣告很難有所突破，不過支付寶集五福專案組表示，過年回家毫無疑問是大家對於春節最有普遍認知的主題，重要的不是新意，而是要把這種情感放大，因此對於一個已經足夠有大眾認知的品牌來說，穩妥和安全牌似乎要比製造噱頭更為重要。