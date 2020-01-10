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先安檢後看病！大陸醫院首日搜10把「水果刀」

2020-01-10 15:38世界日報 中國新聞組／北京10日電

大陸北京民航總醫院上月發生急診科醫師楊文被病人家屬持刀刺死事件，引發中國對醫護人員安全的重視。廣西南寧市第二人民醫院8日起設立安檢通道，對病人及家屬安檢，實施第一天就查獲了十餘把刀具。這項「先安檢，後看病」在網絡引發熱議，有人贊同，也有人認為此舉可能惡化醫病關係。

綜合報導，廣西南寧市第二人民醫院8日起在院本部人流量較大的正大門，配有兩道安檢門及金屬探測儀，由53名安保人員輪班安檢，不僅門口有指示牌寫著「嚴禁攜帶刀具進入醫院」，院方也公開承諾：「醫院如有傷醫，一定是從我們協警隊員身上踏過去！」並保證急診一旦發生緊急事件，安保處置人員3分鐘內到達事發現場，3分鐘內制服嫌疑人，3分鐘內帶離現場；病房則是6分鐘內到。

第二人民醫院是南寧首個推行安檢的醫院。廣西壯族自治區南寧市衛健委也發出通知，要求市屬醫院開展安檢工作，並列入考核，創建「平安醫院」。

紅星新聞報導，南寧市第二人民醫院安保科平科長表示，開展安檢工作以來，共查獲刀具十餘把，「都是水果刀」，其中有一把管制刀具，已移交公安機關，「既沒有行凶，又沒有什麼作案的企圖，一般就是收繳而已，並沒作其他處理。」目前實施對象僅針對出入人員，車輛方面尚未納入。他並表示，很多醫院都在做安檢，例如北京就有醫院在做。

平科長稱，應派出所要求，下一步準備配置身分證讀卡器，與公安機關聯網。他並表示，若病人及家屬需要刀具，院方在病房的護士站配備有水果刀等用具，有需要可隨時取用。

但平科長也坦言，安檢不能杜絕傷醫事件的發生：「不可能的，總是會有漏洞。一天有幾千（人）流量，怎麼能做到天衣無縫呢？做不到。只有慢慢摸索，走一步看一步。」

「先安檢，後看病」迅速引發社會熱議。澎湃新聞報導，贊同者認為，此舉能有效保護醫生安全，對潛在擾亂者起到一定的警示作用，而且是大勢所趨；質疑者認為，此舉耽誤就醫時間，甚至可能進一步激化醫患矛盾，真正有效的措施是對行凶者的嚴懲。

對於外界質疑此舉可能激化醫患矛盾，平科長表示，遇到急診病人，院方也會人性化安排。

廣西南寧市第二人民醫院8日起設立安檢通道，對病人及家屬安檢，實施第一天就查獲了十...
廣西南寧市第二人民醫院8日起設立安檢通道，對病人及家屬安檢，實施第一天就查獲了十餘把刀具。圖取自南國早報
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廣西南寧市第二人民醫院8日起設立安檢通道，對病人及家屬安檢，實施第一天就查獲了十...
廣西南寧市第二人民醫院8日起設立安檢通道，對病人及家屬安檢，實施第一天就查獲了十餘把刀具。圖取自南國早報
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安檢北京公安醫護人員

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