春運首日39萬旅客從上海出發 午後出現人潮

號稱「地表最大的人口移動」、為期40天的大陸春運10日啟動，當日有39萬旅客從鐵路上海站出發，踏上回家的旅途，午後上海站開始出現人潮。

準備返鄉的大陸民眾，不僅是攜家帶眷大包小包，還有人開心的隨著音樂跳起舞來自拍；應對可能的人潮，火車站廣場已搭起兩個大棚，方便民眾躲雨。

由於上海已全面採取電子客票業務，因此沒有出現滯留的排隊人潮，大陸民眾可以直接憑身分證快速進入安檢大廳。

為方便夜間地鐵停運後抵達上海的旅客，鐵路上海站也提前與上海市公車部門對接，在春運期間，在鐵路上海站專門為半夜到達的旅客增開了12條公車路線。

鐵路上海站發布，春運首日，有39萬旅客將從鐵路上海站，包括上海虹橋、上海南、上海西、南翔北、安亭北站出發，發送旅客1362萬人次，客流高峰日將會出現在1月22日（臘月二十八），當日發送旅客將達到58萬人次。

春運首日，鐵路上海站全站發送旅客約39萬人，其中上海站11萬、南站5.5萬、虹橋站22.3萬人，發送總量比平時多出約10萬人。

鐵路上海站也增開前往雲、貴、川、渝等方向旅客列車27趟。

春運期間，鐵路上海站計劃增開列車159對，其中上海站50對、上海南站20對、上海虹橋站89對，加開後，全站最多一天開行總數將達653.5對，較去年增加56.5對。