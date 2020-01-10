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「四川美女市長」收賄200萬 網友歪樓：女人一定要化妝

2020-01-10 14:30世界日報 北京10日電

美女市長受賄事實披露 (取材自新京報)
美女市長受賄事實披露 (取材自新京報)
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近日，中國裁判文書網公開了鄧明貴行賄罪一審刑事判決書，其中披露了四川省鐵路產業投資集團有限責任公司原董事江建君的受賄事實。曾被部下評價為「秀美的面龐、嬌小的身材、粲然的笑容，優雅的氣質」的江建君，在任廣漢市委副書記、市長期間涉嫌受賄罪200萬元，在2018年已被逮捕。

新京報報導，中國裁判文書網公開的判決書中，驗證了上述檢方指控。鄧明貴（四川廣漢和平房產開發有限公司及廣漢市和平建築裝飾有限公司法定代表人）曾先後送給時任廣漢市長江建君共200萬元（約28萬美元）的感謝費，感謝她在項目開發等方面給予的支持。

首案發生在2007年，鄧明貴與江建君2004年經人介紹相識後，經常往來。得知廣漢市瀏陽路金華村2社村民找開發商合作，準備將政府給其一塊安置用地用於商業住宅開發，鄧明貴找到江建君，尋求其支持，江建君明確表示願意幫忙。為了感謝江建君在上述項目中給予的關照，鄧明貴在旅行袋內裝入100萬元，讓江建君的弟弟帶回。

美女市長受賄事實披露 (取材自新京報)
美女市長受賄事實披露 (取材自新京報)
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第二案發生在2009年。鄧明貴得知四川東方軸承製造公司要搬遷，原址土地可以變更用於房地產開發，在江建君的關照下，順利辦理了東軸廠土地變性手續。鄧明貴再度送上裝有100萬元的旅行袋做為感謝。

報導指出，法院認為鄧明貴的行為已構成行賄罪，依法應當承擔與其罪行相適應的刑事責任。不過，在被追訴前主動交代行賄行為，依法可以減輕或者免除處罰；在案發後及宣判前，主動全部上繳不正當利益，可以酌定從輕處罰。最終以行賄罪，判處鄧明貴有期徒刑二年，宣告緩刑三年。

截止目前，江建君涉嫌受賄案仍在偵辦中。

對此，網友幾乎一面倒歪樓，討論焦點大都在美女市長的身材，以及化妝前後的面貌照片對比。有網友說：「化妝前後像兩個人」、「女人一定要化妝一定要化妝一定要化妝重要的事情說三遍！！！」、「秀美的面龐、嬌小的身材、粲然的笑容……讓人浮想聯翩啊！」也有網友認為「美不美不重要係，我們只關心她貪了多少錢？」

裁判公司法

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