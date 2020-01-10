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中國春運30億人次出行 添武漢肺炎傳播風險

2020-01-10 14:14中央社 北京10日電

有「地表最大人口移動」之稱的中國春運今天開始，官方估計期間全國旅客發送量將達30億人次。美國醫學專家說，在湖北武漢爆發不明肺炎之際，春運將增加疫情傳播的可能性。

美國之音中文網今天引述美國國立衛生研究院過敏症和傳染病研究所主任佛奇（Anthony Fauci）表示，數十億人將在中國新年期間乘坐公共交通工具出行，這可能會增加武漢肺炎病毒在人群中的傳播。

佛奇表示，武漢肺炎目前雖然尚未在中國出現擴散現象，但病毒有進化能力，能更好地適應人際間的傳播。

武漢上月爆發不明原因肺炎後，引起中國社會和國際關注。陸媒昨天披露，目前初步確認武漢肺炎是由一種新型冠狀病毒所引起。

中國春運自今日啟動，至2月18日結束，共計40天，官方估計期間全國旅客發送量將達約30億人次，其中民航旅客運輸量7900萬人次，鐵路旅客發送量4.4億人次。

對於如何防範武漢肺炎的問題，中國民航局總飛行師萬向東昨天在國新辦記者會表示，截至目前，民航旅客中還未發現相關肺炎患者情況。

他並指出，中國所有運輸航空公司的飛機都配備有應急醫療箱和衛生防疫包等用品，機場醫療應急救護設備也非常齊全，可確保醫學緊急事件處置地空有效銜接。

中國國家鐵路集團有限公司副總經理李文新也表示，將依國家規定做好運輸環節相關防控工作，杜絕疫情透過鐵路站車傳播。

中國交通運輸部總工程師汪洋則說，將重點做好旅客出行量大的區域消毒監測防護措施，包括交通樞紐、客運站以及貨源樞紐廠站等區域。

肺炎春運

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