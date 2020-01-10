地鐵苦等恩人1年 四川八旬婆婆受傷後學直播繼續找

八旬婆婆地鐵口苦等男子1年，病倒了學直播繼續找只為兩個字。 分享 facebook

年近八旬的刁惠卿在去年11月學會直播，每天下午、晚上，都要「播」上一回。刁惠卿不是為了追潮流，而是為了尋找一位曾經幫助她、而她卻來不及說「謝謝」的好心人。

紅星新聞報導，2018年12月21日，在四川成都華西壩地鐵口，一名好心男子看拄拐杖的她著急趕火車，二話沒說，幫她買地鐵車票、陪她坐地鐵、送她去火車站，還把她送上火車。刁惠卿說，如果不是男子相送，自己肯定趕不上火車。

八旬婆婆地鐵口苦等男子1年，病倒了學直播繼續找只為兩個字。 (取材自紅星新聞) 分享 facebook

遺憾的是，剛上火車就發車了，刁惠卿沒來得及問好心人的名字，也沒有當面說聲謝謝。這個心結，在刁惠卿的心裡，扎了一年多了。「我明年就（虛歲）80歲了，想有生之年見他一面，說聲謝謝。」

在火車北站時，刁惠卿曾給好心人念了兩次自己的手機號碼，男子說晚點給她打過來。但回到合川幾天，刁惠卿都沒接到電話，擔心是信號不好，2018年12月26日她就趕回成都，在家洗菜做飯都把手機放在身邊，甚至以為是手機壞了，特意讓兒子買了新手機。

八旬婆婆地鐵口苦等男子1年，病倒了學直播繼續找只為兩個字。 (取材自紅星新聞) 分享 facebook

據報導，想起路上聊天時，男子曾說過他四川達州人，在成都華陽工作，刁惠卿還轉幾次公交車到華陽尋找，但無功而返。她說，她記得男子大約四、五十歲，身高170厘米左右，身材中等，穿著合身得體。

一年多來，除了患病無法出門，刁惠卿幾乎每天都去地鐵口尋人。她說，當時遇到好心人是在8時10分左右，所以她會從7時30分一直等到8時30分，才回家，下午4時或者4時30分，一直等到晚上6時。

在地鐵口苦等無果，刁惠卿又輾轉換乘好幾趟公交車，到華陽的家樂福去找。刁惠卿也曾讓侄女在網上發布尋人消息，媒體也曾跟進報導，但都石沉大海。

報導說，她曾在尋人路上淋雨患上肺氣腫，醫生警告她再患病就「救不回來了」。2019年11月，她又扭傷腳，無法出門，便開始在抖音上「尋人」。

現在，刁婆婆的抖音帳號有了近千粉絲，但還是沒有有用信息。